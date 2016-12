Début des travaux de rénovation pour le 28, rue du Roi et la salle de spectacles Georges-Codling

La Ville de Sorel-Tracy et Azimut diffusion se réjouissent grandement de l’ouverture du chantier de la salle Georges-Codling et du 28, rue du Roi. Après plusieurs discussions et révisions lors du processus d’appel d’offres, la rénovation de la salle et du marché Richelieu pourra maintenant se poursuivre. La Ville de Sorel-Tracy pourra également compter sur M. Pascal Vertefeuille, embauché en mai dernier à titre de chargé de projet, pour accompagner Azimut diffusion et l’entrepreneur général Axim Construction tout au long des travaux.

Le président du conseil d’administration d’Azimut diffusion, M. Marc Vigneault, est fier du travail accompli jusqu’à présent dans le dossier. La rénovation du 28, rue du Roi et de sa salle de spectacles constitue un legs important à la communauté. « Nous avons travaillé très fort afin de doter la grande région de Sorel-Tracy d’une salle répondant aux normes du milieu. Autant les artistes, les artisans que les utilisateurs pourront profiter de ce nouvel équipement. Nous sommes très heureux d’annoncer à la population qu’une première saison de spectacles sera offerte à l’automne 2017 dans ce lieu complètement rénové. La diversité, la quantité et la qualité des événements qui seront présentés dans ce lieu permettront d’augmenter de façon considérable l’achalandage au centre-ville et par le fait même dynamiser tout ce secteur. C’est notre façon à nous de contribuer au mieux-être de notre collectivité. »



Pour le maire de Sorel-Tracy, M. Serge Péloquin, le début des travaux est une excellente nouvelle qui s’ajoute aux autres projets en chantier poursuivant ainsi l’essor amorcé dans le développement socioéconomique du centre-ville. « Je tiens à féliciter le personnel et le conseil d’administration d’Azimut diffusion, ainsi que tous les professionnels impliqués dans le dossier pour leur détermination, leur persévérance et leur respect des objectifs financiers. Nous entrons dans le vif du sujet et ce sera très motivant de suivre l’évolution des travaux. Cette rénovation a également un impact positif sur notre patrimoine. En effet, non seulement nous veillons à garder vivante la mémoire d’un grand musicien sorelois, M. Georges Codling, mais nous pourrons préserver, en le restaurant, un bâtiment historique qui a rythmé la vie de toute une région et marqué le paysage du centre-ville pendant des décennies. C’est un moment attendu par les citoyens de Sorel-Tracy qui pourront bientôt profiter d’une salle qui répondra aux normes modernes et qui saura plaire à l’ensemble des utilisateurs » a déclaré le maire Péloquin.

Rappelons que le conseil municipal de Sorel-Tracy s’est engagé à financer le projet pour un montant de 1,8 M $.