Sylvain Rochon salue la mémoire de Francis Mondoux

Sylvain Rochon, député de Richelieu, a tenu à rendre hommage au chanteur sorelois Francis Mondoux, décédé hier, mettant ainsi un terme à une carrière bien remplie qui a fait la fierté de la grande famille musicale de Sorel-Tracy et de tous ses concitoyens.

« C’est avec une grande tristesse que j’'accueille la nouvelle du décès de ce chanteur aussi attachant que talentueux », a déclaré Sylvain Rochon. « Je partage la douleur de ses proches et les assure de mes meilleures pensées. Le premier souvenir que je garde de Francis est celui du gamin brillant qui a participé au jeu questionnaire que j'animais, il y a bien longtemps, à la télé communautaire. Je range ce souvenir avec ceux, tout aussi inaltérables, du chanteur qui m’a ravi en reprenant, avec classe et talent, les succès de Jacques Michel. Il nous manquera même si, à travers les multiples enregistrements qu'il nous a laissés, il gagne un peu d'éternité. »

Depuis le début des années 1990, Francis Mondoux a navigué entre plusieurs styles, de la chanson pop au jazz, en passant par le rock, révélant ainsi le caractère éclectique de son talent. C’est en 1996 que sa carrière a vraiment débuté, dans le cadre d’un spectacle hommage aux auteurs-compositeurs-interprètes québécois Jacques Michel et Stéphane Venne. Il l’a poursuivie en participant à de nombreux spectacles et revues musicales au Québec et aux États-Unis et en accompagnant, comme choriste, de grands artistes québécois dont Jean-Pierre Ferland, Ginette Reno, Susie Arioli et Michel Rivard. Il a également prêté sa voix à plusieurs publicités et quelques indicatifs d’émissions radio.

En 2006, peu après avoir appris son diagnostic de sclérose en plaques, il a néanmoins accepté de participer à la deuxième version du spectacle Elvis Story de Martin Fontaine, produit au Centre Bell par René Simard, et a amorcé une carrière de professeur en enseignant le chant au CEGEP de Drummondville. Tout récemment encore, il était membre du groupe Nil, avec ses amis musiciens de la région.