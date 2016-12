Interruption de service de la traverse Sorel-Tracy–Saint-Ignace-de-Loyola

La direction de la traverse Sorel-Tracy–Saint-Ignacede-Loyola informe sa clientèle qu’il y aura des travaux à la rampe d’embarquement de Saint-Ignace-de-Loyola dans la nuit du 23 au 24 novembre 2016. Ces travaux seront exécutés de nuit afin de limiter l’interruption du service de traversier qui se définit comme suit : les traversées annulées de Saint-Ignace-de-Loyola sont celles à 23 h, minuit, 1 h, 2 h, 3 h et 4h du matin et de Sorel-Tracy, celles à 23 h 30, minuit trente, 1 h 30, 2 h 30, 3 h 30 et 4 h 30 du matin.



L’exécution de ces travaux pourrait être reportée si de mauvaises conditions atmosphériques survenaient en cours de route.



La direction de la traverse tient à s’excuser auprès de sa clientèle des éventuels inconvénients causés par cet arrêt de service.