Un succès pour la Journée mondiale de la MPOC à Sorel!

L’Association pulmonaire du Québec (APQ), en partenariat avec AstraZeneca, est heureuse d’annoncer le succès de sa Journée mondiale de la MPOC, s’étant déroulée mercredi dernier, le 16 novembre 2016. Plus de 20 hôpitaux sur l’ensemble du territoire québécois ont participé à cette journée, permettant de la couronner de succès. Plus précisément, l’événement s’étant déroulé à l’Hôpital de Sorel est parvenu à rassembler plus de 70 patients de la région qui en sont sortis mieux outillés!

Les maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) regroupent la bronchite chronique et l’emphysème. La bronchite chronique est une inflammation permanente des bronches souvent accompagnée d’hypersécrétion de mucus. Les symptômes causent de l’essoufflement de plus en plus marqué avec le temps. L’emphysème est une maladie dégénérative, insidieuse, à évolution lente et progressive et qui se manifeste lorsque le tissu pulmonaire se détruit et perd son élasticité. L’expiration devient alors plus difficile et laborieuse. Cette respiration restreinte procure une sensation persistante d’essoufflement et de fatigue. L’objectif de cette journée était de démystifier ces maladies et d’en faire la prévention.

Durant la journée du 16 novembre, il a été possible pour les patients de suivre des conférences, de passer des tests de spirométrie (examen fonctionnel respiratoire) et de se renseigner sur la bronchite chronique et l’emphysème totalement gratuitement. Les participants ont aussi eu droit à une collation gratuite.

L'Association pulmonaire du Québec a comme mission l'éducation, la promotion de la santé respiratoire et la prévention des maladies pulmonaires. Elle offre également des services aux personnes atteintes, en accompagnant leurs proches et en soutenant la recherche.