La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy et ArcelorMittal offrent un tirage unique

La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy invite la population à participer à un tirage exceptionnel : l’accès à une loge pour 10 personnes avec nourriture et boissons, au Centre Bell, le 2 mars 2017. La partie opposera les Canadiens de Montréal aux Predators de Nashville. Ce match pourrait marquer le grand retour de P. K. Subban sur la patinoire montréalaise. Une occasion à ne pas manquer! Le tout est rendu possible grâce à la collaboration d’ArcelorMittal, partenaire de la Fondation et donateur du prix.

Pour courir la chance de gagner ce prix d’une valeur de 12 000 $, c’est simple : achetez un ou plusieurs billets au coût de 50 $. Seulement 200 billets sont disponibles. Ils sont en vente à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, au Gym-Atout ainsi qu’au restaurant Le Fougasse et au restaurant Le Belvédère jusqu’au 6 février 2017, 17h. Avec les fonds amassés, la Fondation poursuivra sa mission qui est de récompenser l’excellence, la persévérance et l’expérience scolaires par des remises de bourses, en plus de venir en aide aux étudiantes et aux étudiants démunis et de contribuer au développement technologique du Collège.

Le tirage du billet gagnant aura lieu le 7 février 2017, à 18h, à l’auditorium Guy-Bélanger du Cégep de Sorel-Tracy et sera aussi diffusé en direct sur la page Facebook de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy.

La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy désire ardemment être un partenaire de réussite auprès des étudiants et étudiantes d’ici. C’est pourquoi elle est engagée envers le Cégep de Sorel-Tracy pour former la relève de demain dans notre région! Un grand merci à ArcelorMittal pour sa collaboration à cette initiative.

Pour plus d’information sur le tirage ou sur les autres projets de la Fondation, communiquer avec nous au 450-742-6651, poste 2105, ou encore, à fondation@cegepst.qc.ca. Visitez aussi notre page Facebook!