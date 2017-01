Les Plaisirs d’hiver de la Ville de Sorel-Tracy seront de retour au carré Royal

La Ville de Sorel-Tracy est fière de présenter, en collaboration avec Kino-Québec, la septième édition des Plaisirs d’hiver qui se déroulera le dimanche 5 février de 11 h à 16 h au carré Royal de Sorel-Tracy. Veuillez prendre note que cette année, les activités seront concentrées dans une seule journée afin de permettre à la population de profiter d’une programmation plus variée et encore plus divertissante. Nous invitons les familles à venir profiter de l’ambiance festive du carré Royal durant cet événement.

Quelques nouveautés s’ajoutent à la programmation de cette 7e édition des Plaisirs d’hiver, telles que les karts à pédales et une initiation au « kickboxing ». Une grande place sera également accordée à l’animation ambulante et aux mascottes. De plus, les activités qui ont connu un beau succès lors des 6 dernières éditions seront de retour, telles que les structures gonflables, le soccer sur neige, la distribution de breuvages chauds, les promenades en carriole, les poneys miniatures, ainsi que l’initiation au Zumba.

Les participants pourront aussi patiner sur les allées glacées du carré Royal en profitant d’une ambiance musicale et d’un feu en plein air.

Veuillez noter que vous devrez apporter votre tasse si vous désirez profiter des breuvages chauds.

Rappelons que l’objectif premier de cet événement est de sensibiliser la population à la pratique d’activités physiques et à adopter de saines habitudes de vie.

Pour connaître la programmation complète des Plaisirs d’hiver et les heures des différentes activités, consultez le site Internet de la Ville de Sorel-Tracy à l’adresse suivante : www.ville.sorel-tracy.qc.ca, dans le menu Loisirs, sports et culture.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec le Service des loisirs au 450 780-5600 poste 4429.