À l’occasion de son activité de financement annuelle, le Biophare organise un souper découverte qui permettra aux convives de vivre une aventure au pays du cassoulet.

Durant le souper, M. Ronald Gagnon présentera des animations relatives à ce mets originaire de la région française du Languedoc. Il y sera notamment question de l’origine de ce plat, des légendes, des différentes manières de l’apprêter selon les régions, des accords avec le vin, de la musique, etc.

Ce souper découverte aura lieu le jeudi 16 mars prochain à l’Annexe, la salle de réception située au-dessus du restaurant Le Fougasse. Le coût du billet par personne a été établi à 90 $. Les convives auront droit à un cocktail d’accueil, des bouchées, le repas de cassoulet et le dessert. De plus, le Biophare remettra quelques prix de présence à la fin de la soirée. L’un d’eux vaut très certainement son pesant d’or. Il s’agit d’un voyage d’une semaine pour deux personnes comprenant un vol direct de Montréal vers Toulouse, l’hôtel et les déplacements en train vers Carcassonne et Castelnaudary. La probabilité de gagner ce prix de présence est particulièrement grande puisqu’il y aura un maximum de 125 personnes éligibles.

Contrairement à la pratique courante, le nombre de personnes par table sera de six. De la sorte, les échanges entre les personnes d’une même table seront beaucoup plus conviviaux.

Les personnes intéressées à participer à ce souper découverte pourront se procurer des billets en téléphonant au Biophare en composant le 450 780-5740 poste 3000. Il est aussi possible d’obtenir des billets en se présentant au Biophare.

Pour plus de renseignements, on peut également composer le même numéro de téléphone en demandant à parler au directeur général, M. Marc Mineau.