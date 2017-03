Le CISSS investit 2 M$ pour le remplacement d’équipements médicaux spécialisés à l’Hôtel-Dieu de Sorel

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est consacrera 1 939 450 $ au cours de l’année 2017 pour le remplacement d’équipements médicaux spécialisés à l’Hôtel-Dieu de Sorel. De ce montant, une somme de 1 265 000 $ proviendra du budget de résorption du déficit de maintien des actifs (RDMA – équipements médicaux spécialisés) de l’ensemble du CISSS, soit 46 % de l’enveloppe budgétaire.

La direction de l’établissement et la table des chefs de départements médicaux ont décidé de rehausser l’investissement de mise à niveau des équipements médicaux à l’Hôtel-Dieu de Sorel et ainsi de permettre le remplacement de plusieurs appareils ayant dépassé leur fin de vie utile.

Parmi les équipements ciblés, notons entre autres l’achat d’un appareil de radiographie et l’aménagement de la salle qui l’accueille, le rehaussement des appareils d’évaluation pulmonaire à l’effort, un respirateur bipap (apnée sommeil), un échographe obstétrique et un échocardiographe.



Accessibilité et qualité des services offerts

L’acquisition d’équipements médicaux de dernière génération constitue l’une des priorités de notre établissement. Ce renouvellement d’équipements permettra non seulement d’appuyer le travail des équipes du milieu, mais également de maintenir l’accessibilité et la qualité des services actuellement offerts à la population du territoire Pierre-De Saurel.