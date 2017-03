Le CISSS investit plus de 8 millions $ pour le maintien et l’amélioration de ses installations immobilières de Sorel-Tracy

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est investira plus de 8 M$ en 2017 pour maintenir et rénover ses installations immobilières situées à Sorel-Tracy. De ce montant, 6,8 M$ proviennent du budget annuel pour le maintien des actifs (bâtiments et installations) de l’ensemble du CISSS de la Montérégie-Est. L’établissement a choisi d’investir plus de 90 % de cette enveloppe budgétaire à l’Hôtel-Dieu de Sorel.

À l’Hôtel-Dieu de Sorel :

Les travaux prévus aux installations de l’Hôtel-Dieu sont essentiels pour soutenir l’ensemble des services qui y sont localisés. Ils porteront particulièrement sur les composantes des systèmes électriques et mécaniques ainsi que sur de la rénovation liée au maintien des actifs. Ils rendront notamment compatible une partie des systèmes électriques et de ventilation de l’hôpital avec les nouvelles exigences technologiques des équipements médicaux spécialisés. Concrètement, les travaux se traduiront entre autres par l’installation d’une nouvelle génératrice permettant d'assurer une alimentation électrique d'urgence pour les services essentiels de l'établissement et ainsi limiter les interruptions de services en cas de panne des services électriques publics (Hydro-Québec). Des travaux sont également prévus sur les systèmes de ventilation pour le bloc opératoire, la salle de réveil, l’unité familiale du 4e étage et les soins intensifs.

Dans les CLSC et centres d’hébergement :

Le CLSC Gaston-Bélanger et les centres d’hébergement J.-Arsène-Parenteau, De Tracy et Élisabeth-Lafrance verront aussi des travaux de rénovation liés au maintien des actifs se réaliser. Quelque 250 000 $ seront investis notamment pour la réfection de chambres et de salles de toilettes, le rehaussement de systèmes électromécaniques ou le remplacement de revêtements de planchers.

« Il demeure essentiel d’investir chaque année afin d’assurer la pérennité des infrastructures. Un environnement immobilier adéquat et sécuritaire qui répond aux besoins des usagers et des équipes soignantes contribue à la qualité des soins et des services actuellement offerts à la population du territoire Pierre-De Saurel. » mentionne Louise Potvin, présidente-directrice générale du CISSS de la Montérégie-Est.