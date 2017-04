Un projet conforme aux prévisions…et même plus!

Après 3 mois d’opération complétés, les représentants de Parc éolien Pierre-De Saurel (Parc) ont dévoilé, en présence du préfet de la MRC, un bilan positif du projet, et ce, autant au niveau de la production d’énergie, des revenus que du budget final et des prévisions.

« Les conseillers régionaux de la MRC et moi avons accueilli avec enthousiasme les chiffres finaux. Nous sommes très satisfaits du travail effectué par l’équipe de Parc et de sa rigueur. Nous sommes très confiants pour la suite », a mentionné le préfet de la MRC, M. Gilles Salvas.

Au cours du premier trimestre d'opération, l'énergie totale livrée à Hydro-Québec totalise 16,3 GWh, et des revenus de 2,3 M$, soit 97 % de l'énergie prévue dans les études réalisées par des experts. La différence de 3 % s'explique notamment par les activités de démarrage du parc et par un hiver qui a été un peu moins venteux que la normale. Les éoliennes du manufacturier Senvion ont quant à elles démontré une excellente fiabilité avec plus de 99 % de disponibilité.



L’équipe de Parc était également très fière d’avoir livré à la MRC, leur actionnaire, un projet dont les coûts de développement et de construction du projet totalisent 71,2 M$, soit moins de 1 % (0.856 %) d'écart avec le budget annoncé avant le début des travaux de 70.6 M$ en septembre 2015. Pour ce qui est de la mise de fonds avancée par la MRC, prévue initialement à 17.7 M$, c’est finalement une somme de 15,5 M$ (incluant l’équité, les intérêts et les frais de financement) qui aura été utilisée. À noter qu’une somme de 1,5 M$ en équité inutilisée sera retournée à la MRC au cours de l'été 2017, ce qui portera le montant net injecté dans le projet à 14 M$.

L’annonce a aussi permis de revoir à la hausse la modélisation financière qui prévoit maintenant des redevances communautaires de 53 M$ pour la MRC, les municipalités d'accueil ainsi que les propriétaires des terres au cours des 20 prochaines années comparativement au 48 M$ précédemment annoncé, soit un taux de rendement estimé à 17 %.



« La réalisation du projet selon le budget prévu et la production d'énergie conforme à nos attentes nous permettent d’entrevoir l'avenir avec optimisme. La réussite et la mise en production de ce projet font l’envie de plusieurs municipalités au Québec. Il a aussi permis de démontrer la capacité régionale de performer dans un secteur qui lui était auparavant inconnu », conclut M. Lefebvre.