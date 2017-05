Passionnés recherchés pour faire découvrir la région de Sorel-Tracy !

Aujourd’hui, le touriste devient de plus en plus exigeant et demande de pouvoir prendre part à sa propre visite lui-même, en tant qu’acteur, avec idéalement la possibilité d’échanger avec des interlocuteurs locaux. C’est ainsi qu’émerge le « tourisme participatif » depuis une quinzaine d’années, symbolisé par la tendance des Greeters.

La région de Sorel-Tracy innove en suivant cette tendance en pleine expansion. Elle s’affilie au réseau Global Greeter Network ainsi qu’aux autres villes du Québec afin de répondre aux nouveaux comportements des excursionnistes et des touristes.

« Sans aucun doute, ce nouveau service va venir bonifier l’expérience client et permettra de renouveler sans cesse les services en accueil touristique dans la région » ajoute Roxanne Dugas, directrice générale de l’Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy. Ce service est une excellente façon d’en apprendre sur une région tout en ayant un contact humain. En plus, les « Greeters » font visiter les grands points d’intérêt d’une région, mais ils peuvent également vous faire sortir des sentiers battus.

Les hôtes, communément appelés des Greeters, sont des bénévoles qui accompagnent gratuitement les touristes pour une rencontre authentique avec un habitant lors d’une balade d’environ deux heures. Ils montreront et parleront de façon insolite, originale et personnelle de leur coin, de leur quartier, de leur région et de leurs passions.



Un appel à tous les citoyens de la région de Sorel-Tracy

Vous avez entre 18 et 80 ans ? Vous aimez follement votre région ? Vous avez une passion et vous aimeriez la faire découvrir à des visiteurs ? Vous aimez rencontrer des personnes de différentes cultures et êtes disponibles au moins 2 heures par mois ? Pourquoi ne pas devenir un Greeter et vous joindre à l’équipe de l’Office de tourisme ? Les citoyens de la MRC de Pierre-De Saurel intéressés à devenir Greeter sont invités à assister à une séance d’information.



Quand ?

Le vendredi 19 mai 2016 à 10 h 00



Où ?

L’Office du tourisme de la région de Sorel-Tracy au 92, chemin des Patriotes

Pour vous inscrire à la rencontre, communiquez avec Cindy Placide, coordonnatrice du service Greeter par info@tourismeregionsoreltracy.com ou par téléphone au 450 746-9441.



Historique du réseau international des Greeters (Global Greeter Network)

C’est en 1992, à New York, que la première association de Greeters, le Big Apple Greeter, voit le jour. À l’époque, sa fondatrice, Lynn Brooks, souhaitait améliorer la réputation de la ville de New York, alors connue comme dangereuse et chère, en faisait voir la ville à travers les yeux de ses résidents. Aujourd’hui, il existe 92 réseaux affiliés au Global Greeter Network dans 25 pays. Au Canada, seules Toronto, Calgary et au Québec : Sherbrooke, Trois-Rivières, Gaspé et Lac-Mégantic font déjà partie du réseau.