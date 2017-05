Un élève amasse près de 1 000 $ pour la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC

Le 25 novembre dernier, Esteban Larochelle Sandoval, élève à l’école secondaire Fernand–Lefebvre, à Sorel-Tracy, a rassemblé plusieurs personnes de la région dans le cadre d’un spectacle artistique qui a permis d’amasser la somme de 835 $ au profit de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC (Cœur + AVC) afin d’aider à créer plus de survivants.

L’adolescent a choisi d’organiser cet événement dans le cadre scolaire de son projet personnel PEI. Il a pris l’initiative de coordonner un projet qui permettrait d’aider une cause qui lui est chère. Ainsi, grâce à son dévouement et sa persévérance, la soirée a été un succès et tous les participants se sont amusés.

Les maladies du cœur et l’AVC fauchent une vie toutes les sept minutes au pays. Personne n’est à l’abri de cette menace. Grâce à des investissements accrus dans la recherche, les programmes de sensibilisation et la prévention, Cœur + AVC non seulement permet à des frères, des sœurs, des parents et des enfants de vivre plus longtemps, mais elle leur offre aussi la qualité de vie à laquelle ils ont droit. L’organisme a donc grandement besoin des dons généreux afin de contribuer à créer plus de survivants.

Cœur + AVC désire remercier du fond du cœur Esteban Larochelle Sandoval ainsi que les participants, commanditaires, donateurs et bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette soirée.