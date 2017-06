Une programmation estivale variée au Carrefour Naissance-Famille

Carrefour naissance-famille est l’organisme par excellence en matière de programme de stimulation et de développement. Cet été, l’organisme est présent pour les familles et offre une variété d’ateliers pour tous les âges et les besoins. Étant donné la popularité de ces ateliers, l’organisme rappelle à la population que la période d’inscription est en cours et que les places sont limitées.



Parmi la programmation d’été 2017, il y a les ateliers de stimulation Bébé est arrivé 0-6 mois et Bébé actif 6-12 mois, ainsi que des ateliers Papa et moi qui consistent à des activités motrices. « On bouge, on court, on joue, ce sont des rencontres physiques, c’est très stimulant et surtout, ce sont des moments privilégiés entre le parent et l’enfant », précise Catherine Parenteau, intervenante communautaire au Carrefour naissance-famille. Dans la programmation estivale, on y retrouve également des ateliers avec grands-parents et leurs petits-enfants âgés de 3 à 5 ans qui consistent à des activités thématiques telles que la cuisine, le bricolage et des chansons, ainsi que des ateliers scientifiques pour les enfants âgés de 4 et 5 ans.



La halte-garderie communautaire est ouverte durant l’été, du 26 juin au 24 août, de 9h à 16h. Sur réservation seulement.



Pour la période estivale, à partir du 3 juillet, Carrefour naissance-famille sera ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à midi et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à midi.



Voyez la programmation complète via leur page Facebook ou sur leur site Internet au carrefournaissancefamille.com Inscrivez-vous dès maintenant aux ateliers et/ou à la haltegarderie en téléphonant au Carrefour naissance-famille au 450 743-0359. Places limitées, faites vite!