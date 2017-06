Invitation à la 15e édition de la randonnée du Harfang

Le comité organisateur de la Randonnée du Harfang est heureux d’inviter les médias à assister au départ de la randonnée qui se tiendra samedi le 10 juin 2017 à Richelieu.

Cette randonnée regroupera plus de 205 participants de laquelle prendront le départ environ 130 motocyclettes et plus d’une dizaine de voitures décapotables. À cette occasion, certaines personnalités issues du milieu artistique, journalistique et sportif se joindront à l’événement. La randonnée prendra son départ de Richelieu pour se poursuivre dans les belles régions de l’Estrie et du Centre-du-Québec. Celle-ci se terminera par un souper de clôture et la remise d’un chèque dans les locaux de l’entreprise CANIMEX, à Drummondville. Ce dernier, fier partenaire de la randonnée depuis les dernières années.

Pour une 15e année d’affilée, la randonnée se tiendra sous la présidence d’honneur de monsieur Guy Lafleur qui collabore généreusement à cette activité depuis sa création en 2003. Tous les profits recueillis au cours de la randonnée seront versés cette année à la Fondation MIRA ainsi qu’à l’organisme Réchaud-Bus qui découle d’une initiative d’employés retraités et actifs de la Société de transport de Montréal (STM). Les activités de Réchaud-Bus permettent de distribuer des repas et collations à des enfants de quartiers défavorisés de Montréal. L’an passé, une somme de 29 000 $ fut d’ailleurs recueillie au bénéfice de MIRA et réchaud-Bus.

Rappelons que la Randonnée du Harfang est le résultat d’une implication soutenue d’agents de la paix actifs ou retraités ainsi que de membres du personnel civil de la Sûreté du Québec. L’activité fut mise sur pied à des fins récréatives, mais aussi caritatives puisque les profits sont remis chaque année à des organismes d’aide du milieu.

Depuis 2003, la Randonnée du Harfang a remis une somme de 180 000 $ qui fut redistribuée à divers organismes dont le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels, la Fondation MIRA, l’Association des familles de personnes assassinées ou disparues, la Fondation les petits trésors, la Fondation communautaire de la Sûreté du Québec et Réchaud-Bus.

Cet événement aura lieu :



Date : Samedi, 10 juin 2017 à 8 h 30

Lieu :

B-Sports Resto Bar,

520, boul. Richelieu (Route 112),

Richelieu (Québec), J3L 4C1

Pour confirmer votre présence, veuillez communiquer avec le 514-598-4848.