Un première édition d'un forum culturel dans la MRC de Pierre-De Saurel

La MRC de Pierre-De Saurel coordonne actuellement la réalisation d’un premier forum culturel qui se tiendra le mercredi 20 septembre 2017 de 9 h 30 à 17 h à l’Hôtel de la Rive situé au 165, chemin Sainte-Anne à Sorel-Tracy.



Cette première édition d’un forum culturel sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel est placée sous le thème « CULTUREllement parlant ! ». Il s’agit d’un moment propice pour mettre en relation toutes les instances intéressées à la culture sur le territoire, notamment les élus, les artistes, les organismes culturels ainsi que les partenaires du développement local et régional. Ce forum rejoint tant les artistes, écrivains, artisans et gestionnaires d’organismes culturels et communautaires, que les gens d’affaires, du milieu de l’éducation, élus municipaux et politiciens. Bref, tous ceux et celles, citoyens et citoyennes, qui ont à cœur le développement culturel de la région.



Ce forum s’inscrit dans la suite logique de la première politique culturelle adoptée par la MRC de PierreDe Saurel qui, depuis 2010, guide les différentes interventions en matière de développement culturel. Il vise à mener plus loin la réflexion sur la situation de la culture dans la région, et ce, au moment où le gouvernement du Québec vient de dévoiler les grands axes de la politique culturelle québécoise renouvelée « Partout la culture ».



La concertation, l’accessibilité aux arts et à la culture, le partage de ressources et d’expertise, la relève, l’offre culturelle, les opportunités, les freins de développement et les projets structurants sont autant de sujets-prétextes à susciter les débats. Ce forum permettra de mettre en lumière et de mesurer les nouveaux enjeux régionaux culturels toujours dans un but ultime de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des gens de la région.



Au programme de la journée, conférenciers, discussions en table ronde, échanges en atelier et pistes de réflexion pour encourager la suite du développement culturel de toutes les municipalités sur l’ensemble du territoire de la MRC de Pierre-De Saurel.



