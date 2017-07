Rendez-Vous 2017 à Sorel-Tracy : une grande rencontre couronnée de succès

Le dernier voilier de Rendez-Vous 2017 à Sorel-Tracy a quitté le quai Catherine-Legardeur hier matin, emportant avec lui les derniers souvenirs d’une fin de semaine mémorable pour les Fêtes du 375e anniversaire de Sorel-Tracy. Selon les estimations de différentes sources consultées (capitaines des navires, officiers de liaison, bénévoles affectés à l’accueil des visiteurs), pas moins de 20 000 personnes ont arpenté le quai pour admirer les cinq grands voiliers qui ont fait escale chez nous, monter à bord du U.S. Brig Niagara et de l’Empire Sandy et profiter des nombreuses animations offertes gratuitement à tous les visiteurs.

Le comité organisateur de l’événement est extrêmement satisfait du déroulement de l’événement, tant sur le plan de l’achalandage et de l’appréciation du public que sur celui de l’accueil des navires et de leurs équipages. Recevoir de grands voiliers, c’est beaucoup plus que d’amarrer des navires au quai, c’est surtout offrir une multitude de services aux capitaines des navires et aux équipages pour s’assurer que leur séjour chez nous soit agréable et pour faire en sorte que la visite des navires par le public se fasse sans anicroche. « Notre équipe de bénévoles, nous confie Benoît Gauthier, directeur général des fêtes, a fait un travail formidable à tous les niveaux et a fait montre d’un sens de l’hospitalité et de dévouement exceptionnel. Elle s’est d’ailleurs value les félicitations des capitaines et des équipages pour son professionnalisme et elle mérite les nôtres ». Avec cet événement, nous avons développé une expertise qui pourra être mise à profit pour la tenue d’autres grandes rencontres navales.

Déjà, nous nous préparons pour notre prochaine rencontre, la Fête des familles fondatrices, qui se tiendra les 12 et 13 août 2017. Un événement qui sera certainement haut en couleur et qui amènera, tout comme le Rendez-Vous 2017, une foule de visiteurs des autres régions du Québec. Préparons-nous à recevoir de la grande visite!

Merci à nos nombreux partenaires, en particulier le parrain de l’évènement, Nissan Sorel-Tracy. Rendez-Vous 2017 s’inscrit dans la thématique de la grande rencontre 2017 en partenariat avec Desjardins, présentateur officiel des fêtes du 375e anniversaire de Sorel-Tracy.