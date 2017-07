Une fin de semaine particulièrement achalandée pour la région de Sorel-Tracy!

La région a connu une grande effervescence grâce à deux événements estivaux qui se sont déroulés du 14 au 16 juillet dernier, soit la conclusion du Festival de la Gibelotte qui faisait son retour après une année d’absence et le passage de cinq voiliers au quai Catherine-Legardeur dans le cadre du Rendez-vous Naval 2017. Le grand succès de ceux-ci a permis à des milliers de visiteurs de mieux connaître la région et de profiter de l’accueil de ses résidants. L’Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy est grandement reconnaissant de leurs impacts pour l’activité touristique et économique de la région. Donc, l’Office de tourisme tient à remercier l’organisation du Festival de la Gibelotte et la Corporation des fêtes du 375e anniversaire de la Ville de Sorel-Tracy pour avoir permis le rayonnement de la région.

Leur succès s’est aussi fait ressentir au sein même du bureau d’information touristique, situé à la Maison des gouverneurs. Effectivement, selon Roxanne Dugas, directrice générale de l’Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy, « nous avons accueilli plus de 600 visiteurs vendredi, samedi et dimanche dernier! Cette affluence de visiteurs représente un record pour l’Office pour cette même période. Répondre à autant de visiteurs heureux d’être dans notre belle région, c’est stimulant! »

De plus, l’ajout d’une équipe mobile représentant l’Office et Statera était présente lors de ces deux événements. Ce service a été très apprécié des visiteurs qui pouvaient avoir de l’information touristique sur place. Le duo était équipé de sacs à dos portant un drapeau affichant les couleurs de chacune des organisations concernées. Cette action sera répétée aussi pour les événements estivaux à venir pour le bonheur des participants! Le prochain grand événement dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Sorel-Tracy, la Fête des familles fondatrices, se déroulera les 12 et 13 août prochain. C’est une autre belle occasion pour notre région d’offrir un accueil chaleureux et agréable aux touristes pour ainsi s’assurer d’un rayonnement considérable.