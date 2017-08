Visites touristiques virtuelles – Le bureau d’information touristique innove avec Maurice Parent !

Désormais, les visiteurs du bureau d’information touristique pourront s’émerveiller en découvrant les plus beaux attraits de la région de Sorel-Tracy de façon numérique ! En effet, grâce à un partenariat entre Maurice Parent, un photographe sorelois, et l’Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy, il est maintenant possible pour les touristes de faire une visite virtuelle de la région grâce aux nombreux diaporamas panoramiques disponibles sur le site web de Pierre-De-Saurel 360.



Une approche innovatrice

Grâce à un écran tactile qui est installé au comptoir d’accueil du bureau d’information touristique situé à la Maison des gouverneurs, les visiteurs de l’Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy peuvent faire une exploration virtuelle de la région. Tous les diaporamas panoramiques de M. Parent sont accessibles depuis ce dernier. Cette nouvelle technologie qui permet de visualiser à distance certaine des plus belles attractions de la région est encore méconnue. À cet effet, Mme Roxanne Dugas, directrice générale de l’Office du tourisme de la région de SorelTracy, affirme :



« Nous sommes fiers d’annoncer le début de ce partenariat avec M. Parent. L’arrivée de ce nouveau service dans notre bureau d’information a un impact positif sur la qualité de l’expérience de nos visiteurs, notamment en raison de la meilleure visibilité des paysages de notre région et du caractère interactif de la carte. Un tel projet constitue définitivement un pas vers l’avenir pour l’industrie du tourisme et nous sommes heureux d’y participer. »



Un rêve qui se concrétise

Au Québec, M. Parent fut l’un des premiers photographes à s’intéresser à la prise d’images en panoramique. C’est d’ailleurs depuis 2008 qu’il cumule les panoramas de différents points d’intérêt de la région. C’est en 2015 qu’il a d’abord lancé cette carte interactive en association avec l’imprimerie Edmond & Pelletier Inc. et MPA Concept. L’idée d’une carte interactive panoramique de la région faisait toutefois partie de ses projets depuis bien longtemps :



« Ce n’est que depuis quelques années qu’il existe la technologie pour réaliser ce projet. J’ai toujours rêvé de pouvoir mettre en place une plateforme à partir de laquelle on pourrait découvrir la région de Sorel-Tracy et ses attraits, confie M. Parent. Je me réjouis de la plus grande visibilité dont pourront bénéficier mes panoramas grâce à ce partenariat. »



En terminant, M. Parent et l’Office de tourisme remercient les partenaires suivants pour la réalisation de ce projet : l’imprimerie Edmond & Pelletier Inc., MPA Concept –