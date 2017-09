La Ville de Sorel-Tracy souligne la fin des travaux au quai Catherine-Legardeur

C’est en présence des entrepreneurs, ingénieurs et professionnels de la construction, des membres du conseil, de l’équipe de Statera ainsi que de plusieurs employés municipaux que la Ville de Sorel-Tracy a souligné la fin des travaux de réaménagement du quai Catherine-Legardeur ce mercredi 13 septembre.



Rappelons que depuis la cession du quai par le gouvernement fédéral en 2012, un travail sans relâche a été fait afin de transformer cet espace public laissé à lui-même en un lieu de rassemblement et de loisir moderne en plein cœur du centre-ville.



Le maire Serge Péloquin a d’ailleurs tenu à souligner l’expertise et le professionnalisme des entrepreneurs locaux qui ont démontré par leur savoir-faire que de grandes choses peuvent se réaliser à Sorel-Tracy. Il souhaite maintenant que tous les citoyens s’approprient cet espace public qui gagnera d’ailleurs en importance et en prestige avec le projet Statera, prévu au printemps prochain.