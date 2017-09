Consultez gratuitement vos magazines préférés en ligne grâce aux bibliothèques de Sorel-Tracy !

Les bibliothèques de Sorel-Tracy offrent maintenant la possibilité de consulter différents périodiques, tels que 7 jours, Clin d’oeil, Cool !, Hockey Magazine et Coup de pouce en format numérique. Une trentaine de périodiques numériques sont offerts gratuitement, sans aucune contrainte de temps ou de nombre d’accès.

Tous les usagers peuvent avoir accès en même temps au même numéro, et ce pour aussi longtemps qu’ils le veulent. Pour utiliser ce service, il vous suffit de posséder une carte accès Sorel-Tracy et vous rendre sur le site des bibliothèques (http://bibliotheque.ville.sorel-tracy.qc.ca). Vous devez ensuite cliquer sur l’onglet Ressources numériques où vous devrez vous connecter à votre profil. Une fois sur votre profil, vous pourrez alors créer un compte à la ressource RB Digital et ainsi avoir accès aux périodiques.

Afin de permettre à ceux qui le désirent de se familiariser avec ce nouveau service des bibliothèques, quatre formations seront données à la bibliothèque «Le Survenant» cet automne, soit :

• Samedi 30 septembre à 14 h;

• Samedi 21 octobre à 10 h;

• Samedi 11 novembre à 14 h;

• Samedi 2 décembre à 10 h.

Pour vous inscrire à une formation, vous devez communiquer avec le personnel de la bibliothèque « Le Survenant » au 450 780-5600 poste 4753. N’oubliez pas d’apporter votre tablette !