Changements au sein du conseil d’administration de la CCIST

La Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy (CCIST) tenait ce matin une rencontre mensuelle de son conseil d’administration.



À cette occasion, le président actuel, Laurent Cournoyer a annoncé qu’il cède sa place à Christian Deguise, qui était jusqu’à aujourd’hui vice-président de la CCIST. Monsieur Cournoyer deviendra par le fait même président ex-officio.



L’été dernier, Monsieur Cournoyer souhaitait un changement de garde au sein de l’exécutif de la CCIST et il avait fait des approches en ce sens auprès de certains membres du conseil d’administration. « Comme c’est le cas dans la plupart des chambres de commerce, je souhaitais un renouvellement de l’exécutif à chaque année. Dans notre cas, Christian Deguise, qui fait partie du conseil d’administration de la CCIST depuis maintenant quatre ans et actuel vice-président, m’apparaissait être la personne toute désignée pour prendre le relais. Pour ma part, après avoir investi plus de 600 heures de bénévolat dans cet organisme au cours de la dernière année, le temps est venu de me consacrer entièrement à mes entreprises et à de nouveaux projets. »



Monsieur Deguise a accepté d’assumer la présidence de la CCIST « puisqu’il peut compter sur le directeur général, Monsieur Sylvain Dupuis, l’équipe de la permanence et du conseil administration ». Le conseil d’administration tient à remercier sincèrement Monsieur Cournoyer pour son implication remarquable depuis deux ans.

Conseil d’administration 2017-2018 :



Président : Christian Deguise, Pleximax

Vice-présidente : Annie Belhumeur, Service aux entreprises du Cégep de Sorel-Tracy

Secrétaire : Patrick Lesieur, notaire

Trésorier : Benoit Paulhus, Rio Tinto Fer et Titane

Président ex-officio : Laurent Cournoyer, Cournoyer communication marketing, Cournoyer publications et CJSO 101,7 FM

Administrateurs :

Philippe Barnabé, Desjardins Entreprises Vallée du Richelieu-Yamaska

Sylvain Joyal, Syndicat de l’UPA Richelieu-Yamaska

Serge Laperrière, Richardson International

Émilie Ouellet, Clinique d’esthétique Émilie Ouellet

Josée Plamondon, CLD de Pierre-De Saurel (observatrice)