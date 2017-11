Sylvain Rochon rend hommage à tous les candidats et assure les élus de son entière collaboration

Le député de Richelieu à l’Assemblée nationale, Sylvain Rochon, a tenu à rendre hommage aux candidates et aux candidats qui ont brigué les suffrages à l’occasion des élections municipales et à féliciter les élus qui ont reçu, aujourd’hui, le mandat de gérer leur territoire et de faire progresser leur communauté. « C'est une journée chargée de sens pour la démocratie qui se conclut par une soirée certainement forte en émotions », a-t-il déclaré. « Qu’ils aient été élus ou défaits, ces femmes et ces hommes de cœur, amoureuses et amoureux de leurs villes et de leurs villages, auront permis, en nous partageant leurs projets et leurs rêves, à la démocratie d'y gagner. Nous leur devons respect et admiration. J’assure toutes celles et tous ceux qui ont été élus de ma plus entière collaboration. »

Sylvain Rochon a félicité ceux et celles qui ont exercé leur devoir de citoyen en allant voter. Il a rappelé, dans la foulée, le rôle essentiel des conseils municipaux, premier palier de l’exercice de la démocratie et indispensable pouvoir de proximité. « Les obligations des conseils municipaux n’ont cessé de croître au cours des dernières années pour inclure, au-delà de leur rôle légal et administratif, une responsabilité politique concernant tous les aspects de la qualité de vie de leurs concitoyennes et concitoyens, de la sécurité en passant par les activités économiques, sociales et culturelles. »

Le député a enfin tenu à souligner, à nouveau, un principe auquel il croit profondément, celui de la collaboration. « L’intérêt supérieur doit, en tout temps, être celui de la population que nous avons l’honneur de représenter, quel que soit le pallier de gouvernement auquel nous appartenons. Et pour servir cet intérêt collectif, nous devons être à l’écoute et travailler de concert. Je demeure convaincu qu’en unissant nos forces, nous favoriserons l’émergence de projets porteurs et réussirons à les mener à terme. Nous l’avons déjà démontré. Il nous appartient de renouveler l’expérience.»