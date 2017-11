Posez vos questions au comité organisateur de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy ce dimanche!

L’Opération Nez rouge est devenue un classique du temps des Fêtes au fil du temps. À compter du 1er décembre, des dizaines de bénévoles aux dossards rouges reprendront les rênes et sillonneront les routes du Québec et de la grande région de Sorel-Tracy pour offrir un service de raccompagnement original et sympathique aux citoyens.



Vous avez envie de prendre part à l’aventure? Vous avez des interrogations? Ce dimanche 26 novembre, venez jaser avec l’équipe d’Opération Nez rouge Sorel-Tracy, de 11h à 13h, lors de l’arrivée du Père Noël aux Promenades de Sorel (local 340 près de Boutique Pentagone).Vous pourrez adresser vos questions aux membres du comité organisateur et remplir votre formulaire d’inscription pour devenir bénévole sur place!



Toute personne désirant de l’information peut aussi joindre la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, le maître d’œuvre de l’Opération Nez rouge dans la région, en composant le 450 742-6651, poste 2105.



Notez que vous pouvez vous inscrire dès maintenant en ligne, sur le site Internet d’Opération Nez rouge, au www.operationnezrouge.com. Sur le site, vous pouvez aussi télécharger un formulaire d’inscription pour le remplir à la main. Inscrivez-vous avant le 1er décembre et courez la chance de remporter un voyage pour 2 personnes au Club Med. Visitez également la page Facebook de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy pour d’autres informations!