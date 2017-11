La deuxième édition du Salon des vins de Sorel-Tracy remporte à nouveau beaucoup de succès !

Présentée jeudi soir dernier à l’Hôtel de la Rive, la deuxième édition du Salon des vins de Sorel-Tracy a été tout aussi populaire que l’an dernier, traduisant un réel engouement des gens de la région pour l’univers des vins.

Ce sont plusieurs centaines d’amateurs de vin qui ont participé à ce salon présenté par la SAQ et organisé par Cournoyer communication marketing, CJSO 101,7 FM et Celliers Klément en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy. Le comité organisateur tient à remercier ses précieux partenaires : Paillé automobiles, Notkins bar à huîtres, Bonterra Organic Vineyards, IGA Extra André Tellier, Dionysos ainsi que Yanick Caisse, agent et courtier immobilier Via Capitale.

Pour cette deuxième édition, une vingtaine d’agences sur place ont présenté près de 200 produits, en plus de quelques exposants œuvrant dans le domaine de l’alimentation. Durant la soirée, deux ateliers de dégustation VIP ont été présentés par la sommelière Geneviève Thibault, des Celliers Klément : champagne, chardonnay et sauternes, accompagnés de caviar, foie gras et de saumon, qui ont comblé les fins palais !

Les profits de ce Salon seront à nouveau remis à la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel. L’an dernier, c’est un don de 2500$ qui a été remis et le montant de cette année sera annoncé prochainement. Yan Sawyer, directeur de la succursale SAQ Sélection de Sorel a déclaré que « la SAQ aime toujours s’associer aux événements qui permettent aux Québécois de faire des découvertes en matière de vins et spiritueux. Et quand les profits sont réinvestis dans la communauté, notre implication est d’autant plus sentie. C’était donc un privilège de participer à cette deuxième édition du Salon des vins de Sorel-Tracy au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel », a-t-il renchéri.

Devant cette deuxième édition pleine de succès, le comité organisateur annonce d’ores et déjà la tenue d’une troisième édition en 2018. Santé !