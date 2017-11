L’Opération Nez rouge: « Un classique du temps des Fêtes » du 1er au 31 décembre 2017

La tradition du temps des Fêtes se poursuit! L’Opération Nez rouge reprend du service à travers la province ce vendredi 1er décembre, et ce, jusqu’au 31 décembre tard dans la nuit.



Un party de bureau est prévu au cours des prochains jours? Vous prévoyez faire la fête pendant le mois de décembre? Dans ce cas, prenez tout de suite en note le 1 866 DESJARDINS. Ce numéro provincial vous permettra d’accéder au service de raccompagnement gratuit offert par l’Opération Nez rouge et ses commanditaires durant le temps des Fêtes. Pour la région de SorelTracy, un seul numéro à retenir : le 450 746-1611.



En plus d’être un choix gagnant pour vous, utilisateurs du service, sachez que vous ferez aussi une bonne action pour notre relève locale. En effet, tous les dons recueillis lors des soirées de raccompagnements reviennent à la jeunesse d’ici, une mission souvent méconnue du grand public. À Sorel-Tracy, c’est la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy qui est le maître d’œuvre de l’Opération Nez rouge. Les dons des utilisateurs du service favorisent donc l’apprentissage et la réussite scolaire des étudiants fréquentant le Cégep de Sorel-Tracy. Ils sont nos citoyens de demain!



Les bénévoles, le cœur d’Opération Nez rouge

L’Opération Nez rouge est un service offert par la communauté pour la communauté. La participation citoyenne est donc au cœur de son succès. À cet effet, nous sollicitons l’implication du plus grand nombre de citoyens afin de contribuer à l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy. Que ce soit pour une ou plusieurs soirées de bénévolat, toute participation nous est très précieuse. Plusieurs rôles sont offerts, autant sur la route qu’à la centrale d’opération.



Cette année, n’attendez plus! Joignez-vous à la dynamique équipe de l’Opération Nez rouge SorelTracy et aidez-nous à atteindre des sommets! Vous verrez, votre soirée ne manquera pas de bonne humeur et de situations cocasses. Les citoyens de la région vous en seront reconnaissants puisqu’ils auront un retour à la maison mémorable.



Pour plus de détails sur l’Opération Nez rouge et pour vous inscrire, visitez le www.operationnezrouge.com. Pour d’autres informations, communiquez avec la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy au 450-742-6651, au poste 2105, ou par courriel à fondation@cegepst.qc.ca. Nous sommes aussi sur Facebook! -