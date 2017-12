Inauguration officielle du Centre de services municipaux de Saint-Gérard-Majella

C’est avec beaucoup de fierté que les membres du Conseil municipal de Saint-Gérard-Majella inaugureront le 9 décembre prochain le tout nouveau Centre de services municipaux de la municipalité, où pour l’occasion, le chanteur Grégory Charles sera présent pour mettre de l’ambiance à la soirée.



Une soirée qui marquera l'aboutissement d'un long processus débuté il y a 5 ans, où le conseil municipal s’est rendu à l’évidence que l’église, malgré sa grande valeur patrimoniale, devait être démolie faute d’avoir la capacité de soutenir la mise à niveau et de rencontrer les normes de sécurité.



À ce sujet, le maire de Saint-Gérard-Majella, M. Geoges-Henri Parenteau ajoute : « En 2015, nous apprenions la présence d’amiante dans le bâtiment de l’Église, une information lourde de conséquences pour notre petite communauté. Pour cette raison, et plusieurs autres, le conseil municipal a pris la décision d’acquérir le terrain de l’église, de démolir le bâtiment et d’y construire un tout nouveau centre de services municipaux. »



« Ce centre profitera assurément au développement de notre communauté rurale en plus de s’inscrire dans une vision d’occupation dynamique du territoire. L’espace privilégié qu’il occupe, au cœur du village, aura certainement un effet bénéfique sur le dynamisme de notre municipalité », poursuit le maire de Saint-Gérard-Majella.



JOURNÉE PORTES OUVERTES Les membres du Conseil municipal invitent les citoyens de la région à une journée portes ouvertes qui se tiendra le dimanche 10 décembre, de 13 h à 16 h au Centre de services municipaux, situé au 444, rang Saint-Antoine à Saint-Gérard-Majella.