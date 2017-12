Le Marché de Noël de Sorel-Tracy remporte un franc succès pour une deuxième année consécutive

Le comité organisateur de l’évènement est fier d’annoncer que la deuxième édition du Marché de Noël de Sorel-Tracy, qui a eu lieu du 8 au 10 décembre au parc du Carré Royal cette année, a été une grande réussite dans son ensemble et a su rassembler un grand nombre de citoyens et de commerçants de la région.



L’affluence lors de l’événement est estimée équivalente à l’an dernier, soit environ 2500 visiteurs. La collecte de coupons de tirage, remis lorsque les gens effectuaient des achats chez les exposants, nous permet toutefois de constater une augmentation des ventes. Le comité organisateur espérait une fréquentation équivalente ou grandissante pour cette deuxième édition et peut maintenant dire que l’objectif est atteint. « Nous sommes heureux de voir que les gens ont été au rendez-vous et consomment localement. Le comité organisateur et les exposants ont travaillés très fort pour offrir des produits et une animation de qualité pour cet événement féérique, typique des Marchés de Noël allemands. » dit Isabelle Chartrand, membre du comité organisateur du Marché de Noël de Sorel-Tracy et directrice générale du Marché urbain PierreDe Saurel.



Cette deuxième édition du Marché de Noël de Sorel-Tracy a été réalisée en partenariat avec la Ville de Sorel-Tracy, Nissan Sorel-Tracy, l’Office de Tourisme de la Région de Sorel-Tracy, la Caisse populaire Desjardins Pierre-de-Saurel, Finkl Steel Sorel et les 2 Rives, Laramée et fils, Monsieur Sylvain Rochon et Monsieur Louis Plamondon. À cet effet, Roxanne Dugas, membre du comité organisateur du Marché de Noël et directrice générale de l’Office du Tourisme de la région de Sorel-Tracy ajoute :



« La présence de l’ensemble de nos partenaires a été d’une importance cruciale en ce qui concerne la mise en œuvre de cet évènement. Nous tenons, non seulement, à souligner leur implication et leurs efforts dans le cadre de l’organisation de la deuxième édition du Marché de Noël, mais aussi à les remercier chaudement de leur appui. Nous considérons qu’ils ont contribué considérablement à sa réussite et à son bon déroulement. »



L’événement avait lieu le 8 décembre de 16 h à 20 h, le 9 décembre de 10 h à 17 h et le 10 décembre de 10 h à 16 h. Dix-sept (17) exposants offrant tant des produits agroalimentaires que des produits d’artisanat ont participé à cette deuxième édition et dix (10) maisonnettes avaient été décorées en vue de l’évènement, soit deux de plus que l’an dernier. Le comité organisateur avait aussi prévu des activités gratuites pour toute la famille dont le Grand chœur de Sorel-Tracy, une visite du Père Noël ainsi que le spectacle de Tonton Ninou.



Inspirée des marchés public hivernaux européens, cette initiative lancée en 2016 avait pour but principal de rassembler les citoyens de Sorel-Tracy dans le cadre d’un évènement festif en plein air pendant la période des fêtes qui permettrait, par la même occasion, d’offrir une vitrine intéressante aux producteurs issus du milieu agroalimentaire ou des métiers d’arts de la région.