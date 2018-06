L'AMQ soutient l'Association des pêcheurs sportifs du Québec

L'Association Maritime du Québec (AMQ)apporte son soutien à l'Association des pêcheurs sportifs du Québec (APSQ) dans ses actions pour des accès équitables aux plans d'eau dont notamment son action de pourvoi en contrôle judiciaire à l'encontre des règlements qui restreignent l'accès aux non-résidents de la municipalité d'Ivry-sur-le-lac.

Le pourvoi en contrôle judiciaire intenté la semaine dernière par l'APSQ vise à invalider certains articles des règlements adoptés par la municipalité d'Ivry-sur-le-lac. Ces règlements jugés abusifs par l'AMQ visent à restreindre l'accès aux Lac Manitou pour les non résidents. Cette pratique jugée anticonstitutionnelle par de nombreuses associations nautiques est devenue le cheval de bataille de l'AMQ dans sa lutte pour un accès équitable aux plans d'eau. Dans le cas présent, des tarifs quotidiens de 500$ ont été exigés par la municipalité pour les embarcations équipées d'un moteur de plus de 10 CV.



Depuis le début des années 2000, la gestion des rampes de mise à l'eau municipales n'a jamais été aussi problématique. En cause, l'application par certaines villes de tarifs prohibitifs afin de limiter le nombre de bateaux visiteurs. À ce titre, l'AMQ soutient les revendications de l'Association des Pêcheurs Sportifs du Québec (APSQ) et demande aux élus concernés de prendre position en faveur d'une règlementation plus équitable à l'égard des plaisanciers non-résidents sans pour autant pénaliser les résidents. L'AMQ contribue financièrement à la campagne de socio-financement de l'APSQ, en plus de supporter les démarches en cours, en mettant à contribution son réseau de partenaires et ses ressources humaines.