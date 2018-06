Cinq directeurs municipaux de la Montérégie récompensés !

Les directeurs et les directrices de plusieurs municipalités de la Montérégie ont vu leurs loyaux services récompensés lors du 79e congrès annuel de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ), qui se déroule du 13 au 15 juin au Centre des congrès de Québec.

Luc Fortier , directeur général et secrétaire-trésorier, Verchères (35 années de service) (photo)

Daniel Prince , directeur général et secrétaire-trésorier, Saint-Michel (35 années de service)

Patrick Delisle , directeur général adjoint, secrétaire-trésorier adjoint et responsable des ressources humaines, MRC Pierre-De Saurel (25 années de service)

Micheline Déry , directrice générale et secrétaire-trésorière, Saint-Télesphore (25 années de service)

Lucie Riendeau, directrice générale, Sainte-Clotilde (25 années de service)

« Le directeur général est le pivot du bon fonctionnement d’une municipalité. C’est grâce à son expertise et à son dévouement qu’il orchestre de main de maître les opérations quotidiennes. L’ADMQ est très fière de pouvoir compter dans ses rangs des professionnels de la gestion municipale dont les talents profitent aux municipalités », affirme M. Charles Ricard, président de l’ADMQ.



À propos du congrès ADMQ 2018

Réunissant des membres et des partenaires de l’ADMQ venus de partout au Québec, le congrès annuel offre près d’une trentaine d’ateliers qui visent à parfaire l’expertise et les connaissances des directrices et directeurs municipaux. Cette année, sous le thème Une administration municipale performante. Un vrai travail d’équipe, les congressistes ont eu la chance d’échanger entre collègues et d’assister à une foule d’activités.



« Notre rendez-vous annuel est une belle occasion pour élargir nos réseaux de contacts, apprendre les meilleures pratiques de gestion et souligner l’excellent travail de nos membres. L’ADMQ est le plus important regroupement de gestionnaires municipaux et nous sommes très heureux de remplir notre mission d’accompagnement à travers ce congrès », conclut M. Charles Ricard, président de l’ADMQ.



Soulignons que, cette année, pas moins de 47 directeurs généraux ont reçu le titre convoité de Directeur municipal agréé (DMA) décerné par l’ADMQ au terme d’un programme de formation en ligne unique couvrant tous les aspects de la fonction de directeur municipal.



À propos de l’ADMQ

Depuis 79 ans, l’Association des directeurs municipaux du Québec est la référence en accompagnement et en perfectionnement pour les directeurs généraux et secrétaires-trésoriers du Québec. Directeurs généraux, secrétaires-trésoriers, greffiers ou trésoriers composent les 1140 membres répartis dans près de 850 municipalités de petite et de moyenne taille. Le respect des différences, l’intégrité professionnelle, la polyvalence et l’engagement sont des valeurs fondamentales pour l’association qui s’illustrent dans sa mission d’accompagnement auprès des membres en ce qui concerne le développement des compétences professionnelles et l’amélioration des pratiques de travail. L’ADMQ contribue aussi à l’évolution de la vie municipale par une présence active et représentative auprès des instances municipales.