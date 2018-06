La traverse Sorel-Tracy–Saint-Ignace-de- Loyola est heureuse d’annoncer le retour de sa promo familles À l'abordage!

Du 23 juin au 3 septembre 2018, les jeunes de 15 ans et moins accompagnés d'un adulte détenteur d’un titre de transport valide de la traverse voyagent gratuitement. Maximum de 2 jeunes par adulte. Découvrez les activités pirate à bord et participez au tirage d’un coffre aux trésors.



Pour plus de détails sur la promotion et pour des suggestions d'activités à faire en famille, visitez: https://www. traversiers.com/fr/promo- famille/.



Bienvenue aux familles!