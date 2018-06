Centraide Richelieu-Yamaska investit 157 580 $ dans la MRC Pierre-de Saurel

Centraide Richelieu-Yamaska a annoncé l’investissement de 157 580 $ dans la MRC de Pierre-de-Saurel qui sera redistribué à 7 organismes de la région soit le Carrefour naissance-famille, le Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu, La Porte du Passant, la Maison de jeunes de Sorel, la Maison La Margelle, la Maison La Source du Richelieu et la Maison Le Passeur.

En plus d’avoir une grande pertinence et efficacité dans leur milieu, ces organismes témoignent d’une saine gestion.

« En ces temps plus difficiles, il ne faut pas négliger l’importance de l’aide de Centraide R-Y dans la vie des 80 000 personnes aidées annuellement. Des jeunes qui n’ont pas le matériel pour faire leur année scolaire, des familles qui ont faim, des aînés qui souffrent d’isolement... Chaque don a son impact positif et peut faire la différence», affirme Daniel Laplante, directeur général de Centraide R-Y.

La 63e campagne de financement de Centraide R-Y sera lancée le 11 septembre prochain, dans le cadre d’un déjeuner-conférence en compagnie d’Annie Brocoli. Il est toutefois possible de donner dès aujourd’hui au www.centraidery.org/dons.

À propos de Centraide

Centraide Richelieu-Yamaska vise l’amélioration des conditions de vie des gens vulnérables en partenariat avec les organismes du milieu.



Au Québec, on compte 13 Centraide autonomes, gérés par des conseils d'administration indépendants et représentatifs de leur communauté. Les Centraide du Québec sont également membres de Centraide Canada qui réunit plus de 100 Centraide et United Way à travers le pays.