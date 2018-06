Le Québec 49 récompense un résident de la Montérégie

M. Steve Paul-Hus, de la Montérégie, a remporté 75 000 $ au tirage du Québec 49 du 13 juin.

En bref ¨ Loterie : Québec 49 ¨ Lot remporté : 75 000 $ ¨ Catégorie : 5/6+C ¨ Date du tirage : 13 juin 2018 ¨ Lieu de résidence du gagnant : Montérégie ¨ Détaillant vendeur : Couche-Tard (2490, boulevard Saint-Louis, Sorel-Tracy) ¨ Centre de réclamation : siège social de Loto-Québec, à Montréal

Le paiement de lots de loterie dans les établissements de jeux

Les gagnants à la loterie peuvent réclamer leurs lots au Salon de jeux de Trois-Rivières ainsi qu’à celui de Québec, en plus des bureaux de Montréal et de Québec. Il est également possible de faire une réclamation aux casinos de Montréal, du Lac-Leamy, de Charlevoix et de Mont-Tremblant. Tous les détails se trouvent sur la page Vous avez gagné? du site des Loteries.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l’offre de jeux de hasard et d’argent de façon efficiente et responsable en favorisant l’ordre, la mesure et l’intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au cœur de ses activités. Du 1er janvier au 26 juin 2018, Loto-Québec a versé 75 lots de 1 000 000 $ ou plus et fait 62 millionnaires. Les loteries Gagnant à vie! et Grande Vie ont permis à 11 chanceux de mettre la main sur une rente à vie.