Péage gratuit pour les poids lourds sur l’autoroute 30

Depuis quelques jours, les travaux sur le pont Mercier causent bien des maux de tête aux conducteurs. À partir du mardi 3 juillet, les poids lourds sont interdits sur la structure routière. En contrepartie, le ministère des Transports offrent aux camionneurs, un accès gratuit à l’autoroute 30.

Dans le cadre des travaux de maintien et d’entretien du pont Honoré-Mercier, le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports propose des bonifications significatives supplémentaires aux mesures d’atténuation déjà en place.



L’une d’elles est d’interdire les camions de trois essieux et plus aux heures de pointe, les jours de semaine, dès aujourd’hui et jusqu’à la fin des travaux. De manière à améliorer la fluidité de la circulation, les camions de trois essieux et plus ne pourront pas circuler sur le pont Honoré-Mercier les jours de semaine en direction de Montréal, de 5 h à 9 h 30 le matin, et en direction de Châteauguay, de 15 h à 19 h.



Péage gratuit



En contrepartie, les camionneurs pourront bénéficier de passages gratuits au poste de péage de l’autoroute 30 en direction de Vaudreuil-Dorion le matin de 4 h 30 à 10 h et en direction de Brossard de 14 h 30 à 19 h 30.



Le type de camions visés par la gratuité des passages est un véhicule de catégorie 2* (véhicules routiers dont la hauteur est égale ou supérieure à 230 cm). Cette catégorie inclut la plupart des camions semi-remorques, les véhicules lourds, les véhicules récréatifs, les voitures avec remorques, les autobus gérés par des entreprises privées et autres véhicules lourds de type commercial.



Transports collectifs gratuits du 3 au 6 juillet



Une autre alternative mise en place pour désengorger les routes de la route est la gratuité du transport collectif. Le Ministère et son partenaire, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), offriront temporairement la gratuité des services d’autobus d’exo pour les secteurs du Sud-Ouest et du Haut-Saint-Laurent ainsi que pour le service de train de la ligne Candiac.



Cette mesure est offerte du 3 au 6 juillet inclusivement. De plus, une carte occasionnelle de deux passages sera distribuée une fois sur l’île de Montréal, permettant l’accès au réseau de la Société de transport de Montréal (STM). Cette mesure sera évaluée et pourra être reconduite au besoin.