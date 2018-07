Ouverture officielle de la Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif

La Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) Coop Jet, en collaboration avec le comité local du Carrefour Jeunesse Emploi, a procédé à son ouverture officielle le 4 juillet 2018 aux locaux du Carrefour Jeunesse Emploi de Pierre-De Saurel, situés au 37 rue du roi.

À cette occasion, les neuf jeunes entrepreneurs étaient présents pour témoigner de leur implication dans le projet et présenter leurs différents services, entre autres la tonte de pelouse, le gardiennage d’enfants et d’animaux et autres tâches domestiques. Mme Alice Gariépy, présidente de la CIEC Coop Jet, Mme Cindy Tellier, agente du développement du Carrefour Jeunesse Emploi et représentante du comité local ainsi que Mme Anne-Sophie Bornard et M. Rayane Laddi, coordonnateurs de la CIEC ont profité de l’occasion pour expliquer le projet et ses impacts.

La Coop Jet fêtera cet été ses 28 ans, en faisant la CIEC la plus ancienne de Montérégie. Elle a permis d’initier des générations de jeunes au marché du travail. Outre les multiples apprentissages ciblés, le projet Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) est une véritable expérience citoyenne. Le projet CIEC est un lieu de prise en charge, une occasion unique pour les jeunes entrepreneurs de s’approprier les opérations liées à la création et à la gestion de leur propre coopérative.

La CIEC Coop Jet a tenu à remercier ses partenaires, soit le Carrefour Jeunesse Emploi, le député provincial Sylvain Rochon, la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel et le Chaînon, Technolaser Inc., le Centre Local de Développement de Pierre-De Saurel, le député fédéral Louis Plamondon, COOPSCO (Cégep de Sorel-Tracy).

Le projet Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) est rendu possible grâce au Fonds étudiant II qui, à titre de partenaire financier majeur, assure notamment le salaire et la formation des coordonnateurs partout au Québec. Il est déployé avec la collaboration du service d’entrepreneuriat coopératif du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse, la Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité et le Mouvement Desjardins.