Comment lire l’usure de ses pneus?

Pour rouler en toute sécurité, il est important de vérifier régulièrement vos pneus afin de vous assurer qu’ils sont toujours en mesure de tenir une autre saison. Voici quelques conseils pour vous aider à lire leur usure et à prolonger leur durée de vie!

Qu’est-ce qui peut provoquer de l’usure prématurée?

Plusieurs problématiques peuvent entraîner de l’usure prématurée et sont facilement évitables. D’abord, n’oubliez pas que votre conduite quotidienne a un impact important : les pneus d’un véhicule qui roule majoritairement dans des zones urbaines s’useront plus rapidement que ceux d’une voiture utilisée sur l’autoroute.

Il est important de bien calibrer la pression d’air afin d’éviter de devoir composer avec des pneus sous-gonflés ou surgonflés, lesquels entraînent une dégradation plus rapide des rainures extérieures ou intérieures. Vérifiez la pression recommandée par le fabricant pour votre véhicule; celle-ci est calculée en fonction de son poids et varie d’une automobile à l’autre.

L’alignement de votre voiture est aussi très important et doit être effectué aux 20 000 km afin d’éviter qu’un problème d’alignement ne survienne et que la gomme ne s’use que d’un seul côté. Il arrive aussi que la gomme s’use en dents de scie dans le cas d’une suspension ou d’un alignement problématique.

Si vous ressentez une vibration dans votre volant lorsque vous conduisez, il est possible que vos roues soient débalancées ou que de la neige s’y soit accumulée. Il est préférable de laisser la neige fondre avant de prendre la route. Vous pouvez également demander à votre garagiste de nettoyer vos roues.

Surtout, ne négligez pas l’entreposage! Souvent, on les laisse à l’extérieur, au froid ou dans des conditions peu propices à leur conservation. Or, un mauvais entreposage risque de les user prématurément. Si vous n’avez pas la place pour les entreposer correctement chez vous, pensez à les laisser à votre garagiste qui vous offrira certainement ce service.

Peu importe votre conduite, il est fortement suggéré d’effectuer une rotation tous les 5000 à 8000 km afin de provoquer une usure égale. Ce procédé permettra également de faire une vérification de routine et de prévenir les problèmes éventuels.

Reconnaître un pneu usé

Reconnaître les signes d’usure de vos pneus est assez simple. Il faut savoir que ceux-ci ont une durée de vie moyenne de 30 000 km ou de 10 ans sur la route et de 6 ans en entreposage, qui varie en fonction de la qualité choisie, de votre conduite et de l’état de votre véhicule. Vérifiez leur date de fabrication, qui se trouve sur leur flanc.

Mesurez l’épaisseur de la bande de roulement pour vous assurer qu’elle est suffisamment épaisse. Elle doit être d’au moins 1,6 mm. Vous pouvez vous fier au témoin d’usure qui se trouve au fond des sillons de la bande de roulement. Il existe également des jauges de profondeur vendues dans les magasins spécialisés qui vous permettront de mesurer cette distance. Le fameux truc du 25 cents est aussi une technique fiable : vous insérez votre pièce de monnaie dans une rainure en orientant le nez de l’orignal vers le bas. Le museau de l’animal ne doit pas dépasser, sinon, ils ne survivront pas à une autre saison sur la route.

Si vous remarquez que vos pneus sont lisses, ils doivent être changés immédiatement. Il en va de votre sécurité et de celle de vos passagers. En effet, ce problème entraîne un risque de crevaison accru, une perte d’adhérence au sol, en plus de réduire l’efficacité du freinage et d’augmenter la possibilité de faire de l’aquaplanning. En cas de doute, votre garagiste pourra vérifier l’état de vos pneus afin de vous rassurer sur leur état!