87 M $ investis dans la production de fromage Mini Babybel à Sorel-Tracy

Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada attribuent respectivement 20 millions de dollars et 2,7 millions de dollars à l'entreprise Bel Canada, dans le cadre d'un projet de construction, au coût de 87 millions de dollars, d'une usine de production de fromage Mini Babybelmd à Sorel-Tracy, en Montérégie.

En tout, 170 emplois seront ainsi créés, dont environ 80 % seront localisés à Sorel-Tracy et 20 % au siège social de l'entreprise, à Montréal.

Le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette, au nom de la vice‑première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, et la députée de Châteauguay-Lacolle, Mme Brenda Shanahan, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'aide gouvernementale se répartit comme suit : le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation accorde, par le biais du programme ESSOR, un prêt de 15 millions de dollars et une contribution financière non remboursable de 5 millions de dollars. Pour sa part, DEC verse, en vertu du Programme de développement économique du Québec, une contribution remboursable de 2,7 millions de dollars. Ces investissements majeurs permettront à l'entreprise de construire une usine de production de fromage à la fine pointe de la technologie et d'acquérir des équipements de production, en plus de couvrir des honoraires liés à l'ingénierie du projet.

Citations :



« L'entreprise Bel Canada est bien implantée au Québec et collabore déjà avec plusieurs producteurs et transformateurs laitiers. Je me réjouis de constater qu'elle poursuivra dans cette voie grâce à la réalisation de ce projet à la fois porteur et structurant pour l'économie montérégienne et québécoise. »

Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

« Je suis fière de l'appui du gouvernement du Canada, lequel choisit de miser sur la capacité d'innovation et la volonté de progrès de Bel Canada, qui se démarque dans un marché sans cesse en évolution. Le dynamisme, l'audace et le sens de l'innovation de cette entreprise contribuent à la vitalité économique de la région. »

Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle

« La construction de cette usine de production de fromage en Montérégie favorisera la synergie entre les producteurs laitiers d'ici, ainsi que la solidité de l'industrie agroalimentaire montérégienne. C'est un acteur de taille qui s'implante dans notre belle région, et nous sommes fiers de contribuer à son succès. »

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Le Québec étant le principal producteur de fromage au Canada, le choix d'y construire cette nouvelle usine était tout naturel. Il s'agit d'un projet porteur et structurant qui arrive à point nommé et qui renforcera l'industrie de la transformation laitière au Québec. Notre gouvernement croit fermement en cette industrie et pose les gestes nécessaires pour la soutenir. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif d'aider les entreprises à croître et à innover, afin qu'elles puissent accroître leur compétitivité et créer des emplois de bonne qualité et de la richesse pour les Canadiens. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à Bel Canada, dont le succès rejaillit sur la région et sur l'économie canadienne dans son ensemble. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

« Nous avons eu le privilège, au cours de la dernière année, de travailler de façon étroite avec l'équipe de Bel Canada à la réalisation de son projet en sol québécois, qui générera des emplois de qualité notamment dans la région de Sorel-Tracy. L'équipe des affaires internationales d'Investissement Québec est fière de contribuer à la venue de projets d'investissements étrangers de cette envergure chez nous : ceux-ci constituent une composante absolument essentielle de notre économie et sont porteurs de retombées importantes dans toutes les régions du Québec. »

Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Créée en 2005, Bel Canada, une filiale du Groupe Bel, fabrique actuellement au Québec le fromage La Vache qui ritmd, en partenariat avec la Fromagerie Bergeron, et le fromage Boursinmd, en partenariat avec Agropur, lesquels sont destinés au marché canadien.

Présent sur le territoire canadien depuis 1957, le Groupe Bel est l'un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur dans le marché des collations santé. Ses produits sont élaborés dans 32 sites de production et distribués dans près de 130 pays.



L'usine de Sorel-Tracy sera le premier établissement canadien construit et exploité par Bel Canada. Elle se situera sur un terrain adjacent à celui de la Laiterie Chalifoux, une entreprise fondée en 1920 à Sorel-Tracy et avec laquelle des synergies industrielles sont prévues.

Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.



DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.



L'année 2018 marque le 50e anniversaire du développement économique régional fédéral au Québec: un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.