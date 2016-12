La Coopérative Jeunesse Entreprenante et Travaillante prend son envol pour la période estivale

Pour une 26e année consécutive, la Coop J.E.T. (Coopérative Jeunesse Entreprenante et Travaillante) prend son envol pour la période estivale. Afin de souligner l’ouverture officielle, une activité a eu lieu le 30 juin, sous forme d’un 5 @ 7. Les invités, dont certains partenaires, ont profité de ce rassemblement pour échanger avec les coopérants sur ce projet éducatif d’entrepreneuriat jeunesse qui jouit d’une renommée au sein de la communauté. Parrainée par le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Pierre-De Saurel, la coopérative regroupe des jeunes âgés entre 13 et 17 ans, désirant offrir leurs services aux résidents et aux entreprises de la région de Sorel-Tracy.

Qu’est-ce que la COOP J.E.T.?

La Coop J.E.T. est une coopérative de travail qui regroupe 13 à 15 coopérants qui offrent leurs services à la communauté pendant la période estivale. Ensemble et avec l’appui de leur communauté, ils relèvent le défi de mettre sur pied leur entreprise de type coopératif afin de se créer un emploi dans leur localité. L’expérience se caractérise par son aspect pédagogique et entrepreneurial. Elle offre aux jeunes un espace, des moyens et des ressources leur permettant d’assumer la prise en charge de leur entreprise. Ils se familiarisent ainsi avec les rouages du marché du travail, de la gestion coopérative et de l’exercice démocratique du pouvoir.

Pour voir au bon déroulement de la coopérative, les jeunes sont supervisés par deux animatrices hautement qualifiées; Laurianne Routhier, animatrice-coordonatrice, et Rachel Gauthier, animatrice-adjointe. La Coop J.E.T. tient à remercier ses partenaires : la CDR de la Montérégie et le Carrefour jeunesse-emploi de Pierre-De Saurel. De plus, il est important de souligner l’apport financier de nos précieux commanditaires : Rio Tinto Fer et Titane, les Caisses Desjardins, Louis Plamondon député de Bas-Richelieu-Nicolet-Bécancour, la COOPSCO Cégep de Sorel-Tracy et le CLD Pierre-De Saurel.

Cet été, envolez-vous avec la Coop J.E.T.!

Tonte de pelouse, nettoyage de piscine, peinture, entretien intérieur, déménagement, désherbage, et tous autres menus travaux, il est possible de communiquer avec la Coop J.E.T. au 450-743-1441 poste 206 ou par courriel au coop.jet@hotmail.com.