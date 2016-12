Le Député de Richelieu Sylvain Rochon veut des opportunités pour les travailleurs de Sorel-Tracy

Flanqué des représentants du milieu économique de la région de Sorel-Tracy, le député de Richelieu à l’Assemblée nationale, Sylvain Rochon, a présidé le 15 août dernier, une rencontre avec le ministre des Transports, Jacques Daoust, afin de le sensibiliser à l'extraordinaire opportunité d'affaires que pourrait constituer, pour Alstom Transport, ses employés, ses soustraitants locaux et l’ensemble de la région de Sorel-Tracy, le projet de Réseau de trains électriques montréalais annoncé par la Caisse de dépôt et placement du Québec. « Je veux faire tout en mon pouvoir pour que les intérêts des travailleurs d’Alstom Transport et, par ricochet, ceux de notre région soient résolument pris en considération avant que les appels d’offres pour ce projet ne soient lancés », a déclaré le député de Richelieu.

Le député était accompagné du maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, de son commissaire industriel, Jacques Thivierge, du président de la Société de développement économique de Sorel-Tracy (SDE), Sylvain Ayotte, de la directrice générale de la SDE et du CLD PierreDeSaurel, Josée Plamondon, ainsi que de la directrice générale de la SADC PierreDeSaurel, Sylvie Pouliot. Le groupe a aussi insisté sur l'importance que la candidature d’Alstom Transport pour la réalisation des bogies des wagons Azur du métro de Montréal, dans le cadre de la deuxième partie du contrat, ne fasse pas l’ombre d’un doute, l’intérêt de l’entreprise pour ce contrat étant déjà acquise. Par ailleurs, le député a réitéré une invitation au ministre de se rendre visiter les installations d’Alstom-Transport à Sorel-Tracy.

Enfin, bien que ce ne soit pas un dossier dont le ministre Daoust est directement responsable, le député, de même que les autres membres du groupe, lui ont signifié leur refus de jeter la serviette devant la délocalisation projetée des bureaux administratifs de General Electric de Sorel-Tracy vers une ville de la RiveSud de Montréal et lui ont fait part des actions mises en branle par le milieu pour faire face à cette situation.

« Nous avons, comme je l'aime, parlé d'une même voix, montré un front uni, énoncé clairement nos attentes et affiché de la détermination. Je suis satisfait de l'entretien. Il est certain que, lorsque nous quitté ses bureaux, le ministre avait parfaitement saisi les enjeux. Je ferai, auprès de lui, à Québec, au cours de la session qui s’ouvrira d’ici quelques semaines, tous les suivis qui s'imposent », de conclure Sylvain Rochon.