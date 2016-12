Acquisition de Piedvac de Sorel-Tracy par Clinique de vaccination Rive-Sud

Les cliniques Vaccination Rive-Sud sont fières d’annoncer l’acquisition de la clinique Piedvac de Sorel-Tracy dans le but de mieux desservir sa clientèle sur le territoire de la Montérégie et d’élargir sa gamme de services en y incluant des soins des pieds (peau et ongles).

Étant donné la bonne réputation du service et l’expertise acquise, l’équipe en place demeurera intacte. Quant à la nouvelle direction, elle est emballée de faire face à de nouveaux défis et d’octroyer une plus grande disponibilité à ses clients. Ainsi, l’horaire des prises de sang est devancé à 5 h plutôt que 7 h 30 et une centrale d’appels est mise à disposition pour une meilleure gestion des rendez-vous.

Depuis 2005, le réseau des cliniques Vaccination Rive-Sud permet à sa clientèle de bénéficier d’une panoplie de services en matière de vaccins et de prises de sang à proximité de leurs domiciles. Présentes dans 11 villes à travers la Montérégie, les cliniques offrent entre autres la vaccination pour bébés et enfants, la vaccination voyage, à rabais en entreprise ou en groupe et plus encore. Les personnes désirant davantage d'information peuvent visiter le www.cliniquevaccinationrivesud.ca ou encore appeler au 450-746-3765