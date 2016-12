La pharmacie PJC Jean Coutu située à Sorel-Tracy secteur Sorel fait peau neuve !

Les pharmaciens propriétaires Messieurs André Roy et Sylvain Roy ont célébré aujourd’hui, en présence de nombreux invités et clients, la fin des travaux de rénovations de la pharmacie PJC Jean Coutu, située au 369, boulevard Fiset à Sorel-Tracy.

Un investissement de plus de 1 085 000 dollars a été nécessaire pour réaliser ce projet d’aménagement. La pharmacie, qui compte une superficie totale de 12 927 pieds carrés, a été rénovée selon le tout nouveau concept PJC Jean Coutu.

Le président et chef de la direction du Groupe Jean Coutu, François J. Coutu, commentait les rénovations en ces termes : « Nous sommes très fiers des travaux effectués à la succursale PJC Jean Coutu, située sur le boulevard Fiset à Sorel-Tracy. L’établissement reflète davantage les nouvelles tendances du marché et saura mieux répondre aux besoins de nos clients. Les pharmacies PJC Jean Coutu ont toujours fait figure de pionnières dans leur domaine et celle-ci n’y fait pas exception. Elle a été aménagée selon un concept avant-gardiste qui saura satisfaire les clients en leur offrant une expérience de magasinage conviviale dans un environnement à la fois moderne et chaleureux. »

Un vaste choix de produits et un service de grande qualité

En plus des produits pharmaceutiques et des produits d’usage courant, les clients de la pharmacie de Sorel-Tracy y trouveront un comptoir de prescriptions avec un laboratoire à la fine pointe de la technologie, un service de soins infirmiers, une somptueuse Boutique Passion Beauté dédiée aux cosmétiques où se côtoient les grands noms de la beauté et les marques exclusives à PJC Jean Coutu, une Boutique Photo dotée d’un kiosque d’impression numérique et un coin Lunetterie offrant une gamme variée de lunettes et de verres fumés. Un service de livraison est également offert.

La clientèle bénéficiera d’un environnement bien aménagé qui lui assurera une expérience de magasinage unique. « Nos clients pourront facilement repérer ce dont ils ont besoin : des médicaments, des produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, des produits naturels et orthopédiques et une multitude d’autres articles. Ils pourront également obtenir sur place des réponses à leurs questions et des conseils auprès de nos professionnels qualifiés », ont précisé les propriétaires de la pharmacie.