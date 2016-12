Les ressources humaines au cœur de l’événement Défi main-d’œuvre 2016

Le jeudi 22 septembre dernier, plusieurs gestionnaires de la région ont eu le privilège d’assister au Défi main-d’œuvre 2016, un événement axé sur la gestion des ressources humaines.

Organisé par Montérégie Qualifiée, entreprise d’économie sociale offrant des services-conseils en ressources humaines aux gestionnaires d’entreprise, l’événement s’est déroulé à l’Hôtel de la Rive. Mandatée par le Centre local de développement (CLD) de Pierre-De Saurel, en collaboration avec Emploi-Québec, la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy et la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) Pierre-De Saurel, l’équipe de Montérégie Qualifiée a tout mis en œuvre pour offrir des ateliers et des conférences variés permettant de mieux outiller les gestionnaires en matière de gestion des ressources humaines. Plus de 25 exposants étaient aussi présents sur les lieux pour faire découvrir leurs produits et services novateurs aux participants.

Par son discours de bienvenue, Mme Josée Brunelle, directrice de L’Orienthèque, organisme parrainant Montérégie Qualifiée, a donné le coup d’envoi de cette journée et marqué le début des activités.

Des invités tels que Line Savignac, directrice du Centre local d’emploi de Sorel; Mario Choquette, économiste d’Emploi-Québec; Rémi Tremblay, conférencier, formateur et président de la Maison des Leaders; Étienne Vendette, conférencier professionnel certifié, artiste-motivateur, président de Magicom International inc.; France Allen, coach professionnelle certifiée; François Bernatchez, président de Gestion Carrières inc., consultant en psychologie industrielle et conseiller d’orientation; Nassim Keraouche, chargé de projet en immigration Accès-région; Sylvie Paradis, coach en entreprise, Montérégie Qualifiée; Marie-Pier Rousseau, conseillère aux entreprises, Lanaudière Qualifié et Nathalie Lafranchise, Ph. D. professeure, Département de communication sociale et publique, Faculté de communication, UQAM, ont partagé leurs connaissances, compétences et expériences sur des thématiques liées à la gestion des ressources humaines.

Nous ne pouvons passer sous silence l’exceptionnelle participation des exposants présents qui nous ont permis de faire de notre événement un rassemblement d’envergure : le Cégep de Sorel-Tracy, Groupe Humano inc., Centre de formation professionnelle de Sorel-Tracy, Accès-région et La Passerelle entreprise, Cournoyer communication marketing, Desjardins, Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ), Desmarais protection électronique inc., NathB photographe, Charlotine et Cie, Kartouche Plus, Groupe Conseils BGS, Direction Vert, Kérozen médias interactifs, Décalco Design Sorel-Tracy inc., Gestion Carrières inc., Groupe Pro Santé inc., Jean-François Gagné, LU VAN Le Spécialiste De L’Entretien, Déchiquetage Jocelyn Nadeau, Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy, CLD de Pierre-De Saurel et Emploi-Québec.

Enfin, nous souhaitons souligner la participation de nos partenaires et les remercions de leur soutien et de leur collaboration. Merci à notre partenaire pionnier pour sa participation financière : Emploi-Québec Montérégie. Merci à nos partenaires bâtisseurs : le Centre local de développement de Pierre-De Saurel et Desjardins. Merci à nos partenaires collaborateurs : Cournoyer communication marketing, Kartouche Plus et Decalco Design Sorel-Tracy. Enfin, merci à nos partenaires de soutien : la SADC Pierre-De Saurel et la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy.

Pour terminer, nous tenons à remercier chaleureusement tous les propriétaires d’entreprise, directeurs d’organisme, dirigeants ou gestionnaires en ressources humaines, professionnels, consultants et conseillers, et superviseurs d’équipe de travail qui ont répondu à notre invitation. Nous espérons que le Défi main-d’œuvre vous a permis d’en apprendre davantage sur la gestion des ressources humaines et que vous êtes repartis mieux outillés et motivés à devenir des chefs de file dans votre domaine. Si tel est le cas, nous en concluerons que tous les efforts que nous avons mis en oeuvre pour vous offrir cette journée, nous ont conduits vers un immense succès!