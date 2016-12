L’expérience Statera: nouvelle destination touristique à Sorel-Tracy en 2018

Le Regroupement indépendant pour la relance économique de la région Sorel-Tracy (RIRÉRST) poursuit son objectif de réaliser un projet touristique d’envergure sur le Quai no 2.

L'expérience positionnera Sorel-Tracy comme un carrefour incontournable du fleuve Saint-Laurent et de la Réserve de la biosphère du Lac-Saint-Pierre, nouvelle destination touristique originale à découvrir à moins d'une heure de Montréal avec une offre diversifiée d'activités d'apprentissage, de découvertes et la culture sous forme de circuits guidés et en autonomie.

En d’autres mots, la concrétisation de … Statera

STATERA qui signifie « équilibre » mettra en valeur l’équilibre entre l’industrie et la nature à la base de l’historique de Sorel-Tracy. Le concept de l’expérience Statera proposera deux volets distincts et complémentaires à la population locale et aux visiteurs.

L’expérience STATÉRA, les îles la nuit, aménagée dans le bâtiment d’accueil, proposera un parcours immersif et interactif permettant de découvrir l’unique environnement naturel des îles de Sorel.

L’expérience STATÉRA, le fleuve qui marche, aménagé dans un dôme translucide de 20 mètres de diamètre, proposera un spectacle immersif sur 360 degrés mettant en valeur les différents acteurs et évènements qui ont constitué la fabuleuse histoire de Sorel-Tracy.

Le Quai no 2 deviendra lui-même une destination grâce à son aménagement extérieur et à sa mise en lumière.

Le lancement officiel de ce projet d’envergure est prévu en mai 2018. Actuellement, le RIRÉRST et la firme XYZ Technologie culturelle réalisent les étapes de plans et devis, d’études de marché et de la stratégie de marketing.

Une année active et concrète pour le conseil d’administration

L’année 2016 fut la lancée officielle du projet et plusieurs activités ont été réalisées.

En effet, l’année a débuté avec l’embauche d’un expert-conseil en planification et développement touristique suivi de la signature des protocoles d’entente concernant le financement. Rappelons que le RIRERST dispose d’un montant de 4,2 M$ pour concevoir un produit d’appel touristique, dont 1,3 M$ viendront de dons et commandites.

Les appels d’offres ont été lancés et des firmes reconnues internationalement ont déposé une proposition de concept. C’est la firme XYZ Technologie culturelle qui a été choisie en septembre dernier.

« Nous sommes très fiers de l’évolution du projet et des importantes étapes réalisées en 2016. Nous sommes passés d’un concept abstrait à une attraction touristique concrète qui sera dévoilée plus précisément en 2017 aux citoyens de la région », mentionne Benoit Théroux, président du conseil d’administration. D’autres défis attendent le RIRÉRST pour 2017, entre autres, le financement de 1,3 M$ à compléter, la communication interactive avec l’ensemble des parties prenantes, l’adhésion de la communauté pour en faire des ambassadeurs et le début de la construction.

Écomonde versus Statera

Le RIRÉRST en tant que porteur du projet utilisera l’appellation Statera uniquement pour faire la mise en marché de la future attraction touristique aménagée sur le Quai no 2. L’appellation Écomonde du lac Saint-Pierre quant à elle servira à identifier l’ensemble des projets en développement sur ou autour du Quai no 2.