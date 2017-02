Des emplois en région, on en a!

Le Marché de l’emploi PLUS, propulsé par le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Pierre-De Saurel et ses partenaires, aura lieu le 9 mars prochain à la Salle Jani-Ber.



INFORMATIONS

Quand : 9 mars 2017

Heure : 12 h à 19 h

Où : Salle Jani-Ber, 80, rue Plante | Sorel-Tracy, QC



Pour une 6e année consécutive, les chercheurs d’emploi pourront aller à la rencontre d’une trentaine d’employeurs de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel et de Marguerite-D’Youville, le 9 mars 2017, entre 12 h et 19 h. Proposant près de 200 offres d’emplois étudiants, saisonniers, à temps partiel ou à temps plein, ainsi que des emplois de carrière, les employeurs présents rencontreront les chercheurs d’emploi et recueilleront leur curriculum vitae.

« Pour une première fois, le CJE de Marguerite-d’Youville a rejoint nos partenaires afin d’augmenter le rayonnement de l’événement, attirer de nouveaux employeurs et chercheurs d’emploi au Marché de l’emploi PLUS », souligne Mario Fortin, directeur général du CJE de Pierre-De Saurel.

Pour optimiser leur présence à l’événement, les chercheurs d’emploi sont invités à rejoindre la page Facebook du Marché de l’emploi PLUS où trucs et astuces sur la recherche d’emploi sont régulièrement publiés. Dès leur arrivée à l’événement, ils pourront consulter l’application mobile pour iPad, qui les informe des emplois offerts par les employeurs présents et leur donne accès à la description des postes. Ainsi, les chercheurs d’emploi pourront échanger avec les recruteurs et leur remettre en main propre leur curriculum vitæ.

Les conseillers en emploi du CJE de Pierre-De Saurel seront de retour à l’Espace C.V., afin de créer, réorganiser ou imprimer le curriculum vitæ des chercheurs d’emploi qui le désirent. Ce service a été fort apprécié par les visiteurs dans les années antérieures.

Voici la liste des employeurs ayant déjà confirmé leur présence à l’évènement :

Les Aciers Richelieu Inc.

Bonduelle

Camping Bellerive

Cégep de Sorel-Tracy

Centre de formation professionnelle Bernard-Gariépy

CISSS de la Montérégie-Est

Laiterie Chalifoux

Colonie des grèves de Contrecoeur

Comptoir Richelieu Inc.

Une collaboration régionale essentielle

Pour l’organisation du Marché de l’emploi PLUS, le CJE de Pierre-De Saurel compte sur la collaboration estimée de ses partenaires, le CJE de Marguerite-d’Youville, la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel‐Tracy, l’Orienthèque et Emploi-Québec Montérégie. Grâce aux efforts combinés de ces organisations, le Marché de l’emploi PLUS atteindra ses objectifs en influençant positivement le développement socioéconomique, en permettant la rétention des travailleurs dans la région et en participant au retour des jeunes diplômés dans la région.