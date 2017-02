Le Centre Visuel Hélène Fournier devient le Centre Visuel Bardier Godin!

Le 17 février dernier, Dre Valérie Bardier et Dr Joël Godin, optométristes, ont officiellement fait l’acquisition du Centre Visuel Hélène Fournier, membre de la bannière Opto-Réseau, ayant pignon sur rue au 351, boulevard Gagné à Sorel-Tracy.

Après 35 ans de pratique, c’est dans un esprit de relève entrepreneuriale que Dre Hélène Fournier, optométriste, a transféré sa clinique à Valérie Bardier et Joël Godin. Les deux optométristes pratiquent au Centre Visuel Hélène Fournier depuis, respectivement 2012 et 2010. « Je suis native de Sorel-Tracy, et c’est par amour pour ma région que j’ai choisi de revenir m’y installer après mes études » souligne Dre Bardier, optométriste et copropriétaire.

« Nous assurons à nos patients actuels qu’ils retrouveront la même qualité de service à laquelle ils sont habitués avec Dre Valérie Bardier, optométriste, Dre Carole Maillette, optométriste, et moi-même » affirme Dr Joël Godin, optométriste et copropriétaire. En effet, à la suite de la retraite de Dre Fournier, les plages horaires disponibles pour consulter un optométriste demeurent les mêmes. De plus, les professionnels de la vue peuvent compter sur le soutien de leur équipe, composée de cinq opticiennes d’ordonnance et de cinq assistantes.

Les nouveautés !

Depuis quelques semaines, les collections de montures Etnia Barcelona et Michael Kors ont fait leur entrée au centre visuel, autant pour les lunettes ophtalmiques que les lunettes solaires avec ou sans prescription. Les marques coup de cœur comme Kate Spade, Arthur Mendonça, Nadya Toto et Versace sont quant à elles toujours mises de l’avant dans la lunetterie.

Centre Visuel Bardier Godin

Dans la continuité des services qui vous sont offerts depuis 35 ans, au Centre Visuel

Bardier Godin vous retrouverez des professionnels de la vue hautement qualifiés et passionnés, présents pour vous écouter, comprendre vos besoins et vous offrir les bonnes solutions. Toute l’équipe de la clinique travaille à l’unisson afin que les patients soient pleinement satisfaits de leur visite et de leur achat.

À l’aide d’un équipement technologique des plus modernes, le Centre Visuel Bardier Godin offre une gamme complète de services oculaires pour tous les membres de la famille. Les gens intéressés à prendre rendez-vous avec un optométriste peuvent le faire en composant le

450 743-1010, ou en faisant une demande en ligne.