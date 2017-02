TELUS est à la recherche des PME de Sorel-Tracy les plus engagées dans leur communauté

Pour la troisième édition des « Prix TELUS | PME impliquée », TELUS est à la recherche des entreprises les plus engagées dans leur communauté. La population de Sorel-Tracy et de la rive-sud de Montréal et les organismes locaux qui souhaitent soumettre la candidature d’une PME qui se démarque par ses actions philanthropiques peuvent le faire en complétant le formulaire à l’adresse suivante, d’ici le vendredi 24 février 2017:

www2.telusquebec.com/fr/ext/evenements/prix-implication-pme-telus-2017



Pour être retenue, une PME doit être établie dans le Grand Montréal et composée d’un maximum de 250 employés. Elle doit également s’être illustrée par sa contribution à l’avancement du milieu communautaire de sa région et au rayonnement des organismes qu’elle appuie. La PME gagnante recevra un montant de 2 500 $ qu’elle pourra remettre à l’organisme de son choix.



Les finalistes des « Prix TELUS | PME impliquée » seront sélectionnés par un jury composé de chefs de file la communauté des affaires ainsi que de membres de l’équipe TELUS et de son Comité d’investissement communautaire de Montréal. « Le Prix TELUS | PME impliquée » sera remis le 14 mars prochain, lors de la Célébration communautaire de TELUS au Centre des sciences de Montréal.



Les entreprises Gilles Benny: PME gagnante en 2016

L’an dernier Les entreprises Gilles Benny avaient remporté le premier prix pour la grande région de Montréal pour leur engagement communautaire remarquable auprès de nombreuses organisations caritatives incluant le Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière, la Fondation des Samares et les Auberges du cœur. De plus, avec la création de la Fondation Benny&Co, l’entreprise contribue au mieux-être et à l’épanouissement d’enfants et de familles aux prises avec des besoins particuliers, en leur offrant la possibilité de vivre des expériences positives.



Photo de l’entreprise gagnante en 2016

De gauche à droite : Marine Groulx (directrice principale, Affaires communautaires de TELUS), Vincent Benny (Propriétaire des entreprises Gilles Benny), Yves Benny (Propriétaire des entreprises Gilles Benny), Andrée Tousignant (directrice générale des entreprises Gilles Benny), et Danny Serraglio (vice-président, Ventes, Solutions d’affaires PME de TELUS Québec et des provinces de l’Atlantique de TELUS).