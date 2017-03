Des employeurs satisfaits au Marché de l’emploi PLUS

Le 9 mars dernier avait lieu le Marché de l’emploi PLUS, propulsé par le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Pierre-De Saurel et ses partenaires, à la Salle Jani-Ber, où les 40 employeurs présents ont rencontré près de 350 chercheurs d’emploi.

« Le Marché de l’emploi PLUS en était à sa 6e édition et nous constatons que sa notoriété est désormais implantée autant chez les employeurs-exposants que chez les chercheurs d’emploi de la région », confirme Mario Fortin, directeur général du CJE de Pierre-De Saurel, pour qui la participation active des partenaires et collaborateurs joue un rôle primordial dans le succès de l’événement.

Particulièrement cette année, les exposants ont souligné la qualité des curriculums vitae reçus et des candidats qualifiés rencontrés. Plusieurs de ces employeurs passeront des entrevues au courant des prochains jours afin de combler les postes offerts au sein de leur entreprise.

« Considérant la fréquentation constante des chercheurs d’emploi au Marché de l’emploi PLUS chaque année, il nous apparait évident que l’événement est devenu un incontournable de la recherche d’emploi dans la région de Sorel-Tracy », poursuit l’instigateur du Marché de l’emploi PLUS.

Une collaboration régionale essentielle

Pour l’organisation du Marché de l’emploi PLUS, le CJE de Pierre-De Saurel compte sur la collaboration estimée de ses partenaires, le CJE de Marguerite-d’Youville, la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel‐Tracy, l’Orienthèque et Emploi-Québec Montérégie. Grâce aux efforts combinés de ces organisations, le Marché de l’emploi PLUS atteint ses objectifs en influençant positivement le développement socioéconomique, en permettant la rétention des travailleurs dans la région et en participant au retour des jeunes diplômés dans la région.