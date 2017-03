Développez votre entreprise dans le commerce de détail

Connaissez-vous Hop! Le Sommet du commerce de détail? C’est un événement unique dans la province! Organisé par le Conseil québécois du commerce de détail, ce sommet présente de nombreux exposants et conférenciers qui sont des acteurs majeurs dans le secteur du commerce de détail au Québec. Voici 4 bonnes raisons de vous inscrire à cet événement :

Assistez aux conférences des meilleurs entrepreneurs au Québec.Voyez comment ils ont réussi à se réinventer, à innover avec de nouvelles stratégies créatives et inspirez-vous de leurs expériences pour vous démarquer dans votre propre domaine.

La conférence incontournable selon moi : « Les progrès du commerce électronique au Québec en 2016 » par Claire Bourget, Directrice principale de la recherche marketing, CEFRIO

Développez votre réseau de relations d’affaires. Pour évoluer, il faut s’entraider! Toute la communauté du secteur du commerce de détail est réuni en un seul événement.

La soirée hommage aux détaillants est LE rendez-vous à ne pas manquer!

Prenez connaissance des dernières tendances du secteur et de l’économie au Québec. Gagnez de l’avance sur vos concurrents en adaptant vos stratégies d’entreprises au marché actuel.

Mon conseil : assistez au panel économique sur l’état du commerce de détail dans l’économie du Québec!

Optimisez votre virage numérique et propulsez votre entreprise grâce au Web.

Des experts sont présents pour vous mettre à jour sur les nouveaux outils dont vous pouvez disposer et les meilleurs façons de les utiliser pour maximiser vos ventes et fidéliser votre clientèle. Il y aura de nombreuses conférences sur le sujet de la cybersécurité, des médias sociaux et aussi sur l’intelligence artificielle.

Impossible de repenser la stratégie digitale d’un commerce de détail sans y intégrer la vente en ligne! Venez me rencontrer au kiosque de LaPlaza.io : une plateforme de commerce en ligne regroupant de nombreux commerçants du Québec. En tant que spécialiste de la vente en ligne, il me fera plaisir de répondre à toutes vos questions!



Lors du sommet, je vous offre l’opportunité de tourner une capsule vidéo gratuitement qui sera diffusée sur l’ensemble du réseau Néomédia.com et LaPlaza.io!



Pour vous inscrire dès maintenant à Hop! Le Sommet du commerce de détail les 21 et 22 mars 2017 au Palais des congrès de Montréal, cliquez ici: https://goo.gl/KTkRZT.

Claude Poulin pour le blogue Techno