Mondou partenaire platine du Centre Animalier Pierre-de Saurel

Mondou est une entreprise qui réunit les gens qui se passionnent pour les animaux de compagnie. Depuis sa fondation en 1938, le bien-être des animaux est au cœur de ses préoccupations. D’ailleurs Mondou, le plus important détaillant de nourriture et d’accessoires pour les animaux de compagnie au Québec, participe généreusement à promouvoir et soutenir des causes qui supportent les animaux.



Dans cette optique, Mondou est fière d’annoncer la signature d’une entente de partenariat avec le Centre Animalier Pierre-De Saurel, situé au local 109 du 1681 Route Marie Victorin à Sorel-Tracy.



Avec sa nourriture de marque exclusive Vetdiet, Mondou sera le fournisseur officiel de la nourriture du Centre Animalier Pierre-De Saurel. De plus, tous les gens y adoptant un animal de compagnie recevront une carte de récompenses Câlin ainsi que des coupons rabais applicables dans les magasins Mondou et en ligne au www.mondou.com



Mondou fournira également les médailles nécessaires à la vente des licences 2017 du Centre Animalier Pierre-De Saurel et remettra à tous les citoyens achetant une ou des licence(s) un coupon rabais échangeable au magasin Mondou de Sorel, situé au 348 Boulevard Poliquin. Durant la période estivale, le Centre effectuera des journées de vente itinérante de licences afin d’effectuer le recensement des animaux de compagnie dans les huit (8) secteurs électoraux de Sorel-Tracy ainsi que celui de la Ville de St-Joseph de Sorel. Ces médailles seront également en vente au Centre Animalier Pierre-De Saurel, au magasin Mondou de Sorel et dans certaines cliniques vétérinaires. La totalité de l’argent amassée par la vente de licences sera remise au Centre Animalier Pierre-De Saurel.



Le Centre continuera également de participer aux journées d’adoption au magasin Mondou de Sorel.