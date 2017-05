Un succès pour le Gala Exception’Elle 2017

Jeudi, le 11 mai dernier, L’Orienthèque organisait le Gala Exception’Elle 2017, une occasion unique de récompenser une femme étudiant ou travaillant dans un secteur d’emploi majoritairement masculin.



C’est au Café-Théâtre Les Beaux Instants que plus de 100 personnes se sont rassemblées pour reconnaître l’apport de ces femmes dans les métiers majoritairement masculins.

Dans la catégorie Femme étudiant dans une formation majoritairement masculine, le Gala Exception’Elle 2017 nous a permis d’honorer Mme Annie Laperrière, étudiante en mécanique industrielle au Centre Bernard-Gariépy.

Dans la catégorie Femme travaillant dans un métier majoritairement masculin, Mme Émilie-Jade Fredette, technologue en mécanique du bâtiment chez Enairgie MC inc., s’est vue décerner le titre de grande gagnante de la soirée, recevant ainsi le trophée Exception’Elle 2017.



À L’Orienthèque, nous souhaitons que les femmes bénéficient d’une mine d’informations sur tous les secteurs d’emploi disponibles ainsi que sur le marché du travail. À cet effet, nous offrons un programme entièrement gratuit, soit Focus carrière, qui permet aux femmes d’explorer tous ces secteurs, dont les métiers majoritairement masculins. Notre mission est de les sensibiliser, les encourager et les supporter dans leur choix de carrière.



Nous espérons que les retombées de notre gala susciteront l’intérêt des femmes à suivre l’exemple des lauréates, car elles sont des pionnières et des modèles qui permettront aux générations futures de jeunes femmes ayant un choix de carrière éclairé à faire, de sortir des sentiers battus, fières du chemin parcouru.

Nous tenons à remercier les membres du jury, soit : Mme Line Savignac, directrice générale du Centre local d’emploi de Sorel, M. Mario Fortin, directeur général du Carrefour jeunesse-emploi de Pierre-De Saurel, M. Sylvain Dupuis, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy et M. Jean-François Daigle, directeur général de la Corporation de développement communautaire Pierre-De Saurel.

Gagnante étudiante : M. Jean-François Daigle, directeur général de la Corporation de développement communautaire Pierre-De Saurel (jury), Mme Annie Laperrière, gagnante dans la catégorie Femme étudiant dans une formation majoritairement masculine et M. Sylvain Dupuis, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy (jury).



Gagnante travaillante : Mme Nadège Pucar, agente de programmes au Centre local d’emploi de Sorel (jury), Mme Émilie-Jade Fredette, gagnante dans la catégorie Femme travaillant dans un métier majoritairement masculin et M. Mario Fortin, directeur général du Carrefour jeunesse-emploi de Pierre-De Saurel (jury).



Candidates étudiantes et travaillantes : Rangée du haut : Lorraine Delorme, Nadine Malouin, Maude Mercier, Marie-Andrée Bardier, Annie Bonin, Caroline Bourque, Marie-Josée Cotnoir, Sonia Gauvin, Émilie-Jade Fredette, Marie-Klaude Vaudreuil, Audrey Goulet, Karène Nourry et Louise Bissonnette Blais. Rangée du bas : Carol Fréchette, Laurence Salvail, Annie Laperrière, Sabrina Gemme et Lisanne Lauzon.