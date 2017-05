Rio Tinto Fer et Titane remet 18 000 $ à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy

La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy est heureuse d’annoncer que Rio Tinto Fer et Titane réitère son engagement pour la prochaine année en lui accordant un don de 18 000 $ dédié à sa mission et à l’une de ses activités de financement, l’Opération Nez rouge, qui aura lieu en décembre prochain.

La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy pourra poursuivre ses objectifs qui sont de favoriser et de reconnaître l'excellence, la persévérance et l’expérience scolaires des étudiantes et des étudiants du Cégep de Sorel-Tracy via des remises de bourses en plus de soutenir le développement technologique du Collège. « En favorisant le développement de nos étudiants et de notre Collège, nos actions visent aussi le réinvestissement des dons dans la communauté puisque les jeunes que l’on forme sont des acteurs importants pour l’avenir notre région », souligne la directrice de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, Myriam Arpin.

Rio Tinto Fer et Titane croit aussi qu'il est essentiel d'investir pour l'éducation de nos jeunes : « Nous sommes fiers de contribuer financièrement à la Fondation du Cégep, et de souligner la performance des étudiants, les travailleurs de demain », ajoute le directeur exécutif, Produits finis chez Rio Tinto Fer et Titane et administrateur à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, monsieur Éric Planque.

La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy est donc honorée de pouvoir compter sur l’appui constant de Rio Tinto Fer et Titane et désire à nouveau remercier l’entreprise pour son soutien important et sa générosité.

La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy invite les entreprises de la région à s’inspirer de Rio Tinto Fer et Titane, et à donner pour l’un de ses projets ou encore dans le cadre de sa campagne majeure de financement « Mieux s’équiper pour l’avenir ». Pour vous informer ou pour faire un don, communiquez avec Myriam Arpin, la directrice de la Fondation au 450 742-6651 poste 2106, ou par courriel à myriam.arpin@cegepst.qc.ca.